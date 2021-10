Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm, động viên doanh nghiệp du lịch

(QNO) - Chiều nay 13.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến thăm, động viên một số cơ sở du lịch nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Cùng đi có đại diện các sở ngành liên quan và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam cho đơn vị quản lý Công viên Ấn tượng Hội An. Ảnh: Q.T

Đến thăm khách sạn Hội An Historic (Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An), Công viên Ấn tượng Hội An (Công ty CP Quản lý công viên chủ đề Gami), Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An) và Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (Công ty CP Vinpearl chi nhánh Quảng Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân hết sức chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp du lịch khi hoạt động hầu như bị “đóng băng” bởi dịch bệnh trong thời gian dài.

Đồng chí Trần Văn Tân cho biết, thời gian qua lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp du lịch sớm phục hồi. Đồng chí Trần Văn Tân cũng đề nghị các đơn vị du lịch sớm rà soát lại nhân viên, người lao động chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để sớm đăng ký tiêm, tạo thuận lợi cho việc đón khách trở lại sắp tới.

Tặng hoa chúc mừng tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana. Ảnh: Q.T

Các doanh nghiệp du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đều có chung mong muốn chính quyền tỉnh sớm có lộ trình, kế hoạch bài bản để mở cửa hoạt động du lịch, trước hết với khách nội địa.

Dự kiến, cuối tháng 10 này du lịch Quảng Nam sẽ mở cửa trở lại với khách nội tỉnh và một số địa phương lân cận.