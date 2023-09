(QNO) - Sáng nay 14/9, trong khuôn khổ sự kiện quảng bá du lịch Quảng Nam tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), Sở VH-TT&DL Quảng Nam, khách sạn Bliss Beach Hoi An Resort and welness (Thăng Bình) và Công ty Sự kiện Innovation Ấn Độ ký hợp tác nguyên tắc hỗ trợ trong lĩnh vực xúc tiến du lịch Quảng Nam thông qua hoạt động truyền thông báo chí và phim ảnh.

Quảng Nam tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: HẢI MIÊN

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Ấn Độ cũng ký thỏa thuận hợp tác trao đổi khách du lịch trong thời gian đến.

Chia sẻ về việc chọn Mumbai làm địa điểm tổ chức sự kiện xúc tiến lần này, ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Quảng Nam chọn Mumbai làm thị trường chính cho thị trường du lịch quốc tế vì số lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam ngày càng tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch Ấn Độ đến Quảng Nam khoảng 25 nghìn lượt, con số này nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất. Và hơn hết, giữa Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tôn giáo, là lợi thế lớn cho cả tour du lịch Việt Nam và Ấn Độ nhằm phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa.

Ông Sơn cho rằng, với những thỏa thuận nguyên tắc hợp tác này sẽ mở ra chương mới trong hợp tác du lịch giữa Quảng Nam, các điểm đến du lịch ở miền Trung và Mumbai, Ấn Độ.

Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam diễn ra từ ngày 12 - 16/9. Ảnh: HẢI MIÊN

Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam tại thành phố Mumbai diễn ra từ ngày 12 - 16/9 do Sở VH-TT&DL tổ chức nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, giới thiệu điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch Quảng Nam đến các doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí, đối tác tại Ấn Độ; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và Ấn Độ gặp gỡ, kết nối hợp tác.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến du lịch Quảng Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn độ. Nội dung chính của chương trình gồm: giới thiệu điểm đến, cập nhật thông tin, sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh Quảng Nam; chiếu phim, trưng bày hình ảnh về văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản Quảng Nam; tổ chức không gian dưới hình thức B2B để doanh nghiệp du lịch tiếp cận, trao đổi, giới thiệu thông tin, chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch và ký kết hợp tác, phát triển thị trường với các đối tác.

Ngoài ra còn có chương trình, chính sách khai thác đường bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Lữ hành Ấn Độ (IATO), giữa doanh nghiệp du lịch Quảng Nam và doanh nghiệp du lịch Ấn Độ…

Giới thiệu điểm đến Quảng Nam. Ảnh: HẢI MIÊN

Quảng Nam tham gia chương trình còn có các doanh nghiệp: Citadines Pearl Hoi An Resort, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, Công ty Lữ hành Hoi An Express Travel, Montgomerie Links Golf Club, Công ty Lữ hành Thăng Long Central, Công ty Lữ hành Duy Nhất Đông Dương, Công ty Trek Asia Travel.

Về phía Ấn Độ, chương trình có sự tham dự của Hiệp hội Lữ hành Ấn Độ cùng 80 đại diện đến từ các tổ chức, cơ quan du lịch, hãng hàng không, công ty du lịch, cơ quan báo chí; đại diện 15 nhà làm phim và diễn viên Bollywood cùng khoảng 120 công ty du lịch.

Dự kiến, sau chương trình quảng bá, xúc tiến tại Ấn Độ, ngành du lịch Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thị trường Singapore và Maylaysia vào tháng 10 sắp tới.