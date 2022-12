Quảng Nam đề xuất làng mộc Kim Bồng là mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn

[VIDEO] – Ngắm lũ, “đặc sản” du lịch Hội An

QUẢNG NAM MEDIA | 09/12/2022 - 17:24

(QNO) - Có nhiều thứ đặc sản tìm thấy ở Hội An, song có một thứ "đặc sản" thật sự độc đáo, khác biệt là đi dạo Hội An trong nước lũ - tất nhiên đảm bảo an toàn. Cùng khám phá vẻ quyến rũ và thu hút qua những hình ảnh do du khách và các nhà nhiếp ảnh ghi lại.