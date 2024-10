Thể thao Đưa thể thao phong trào về cơ sở Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các giải đấu cấp tỉnh được đưa về tổ chức ở địa phương. Điều này tạo thêm sức sống cho thể thao phong trào với các trận đấu thu hút hàng nghìn người xem và cổ vũ.

Khán đài sân Trung tâm TD-TT Bắc Quảng Nam chật kín khán giả xem trận chung kết bóng đá giữa Hội An và Tam Kỳ. Ảnh: T.V

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam 2024 vừa khép lại sau nửa tháng tranh tài (10 - 25/9) tại sân Trung tâm TD-TT Bắc Quảng Nam (thị xã Điện Bàn). Dấu ấn đậm nét nhất mà giải đấu để lại là hình ảnh sôi động của khán giả.

Trận chung kết tuy không có đội chủ nhà Điện Bàn, nhưng người hâm mộ Hội An đã lấp kín khán đài, tạo bầu không khí cổ động náo nhiệt với kèn, trống, cờ, băng rôn và pháo hoa.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người cho rằng nhiều sân bóng đá V-League nằm mơ cũng không có được, ngoại trừ một vài sân như Thiên Trường hay Hàng Đẫy.

Cùng thời gian này, tại Hội An diễn ra Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh lần thứ XI năm 2024 do Hội Nông dân tỉnh, Sở VH-TT&DL và TP.Hội An tổ chức.

Không thể so sánh với môn thể thao vua, song bóng chuyền cũng có số lượng người hâm mộ khá lớn, nhất là các địa phương có phong trào bóng chuyền mạnh như Thăng Bình, Hội An hay Quế Sơn.

Nói đến lượng fan bóng chuyền, không thể không nói đến bóng chuyền nữ. Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Nyna lần thứ IX năm 2024 lần đầu tiên tổ chức tại huyện Phú Ninh hồi tháng 3 đã thu hút khá đông khán giả. Đáng chú ý, trận chung kết giữa Thăng Bình và Quế Sơn còn khiến sân Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Phú Ninh “vỡ sân”.

Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, những năm gần đây, chủ trương của ngành TD-TT là cố gắng đưa nhiều giải thể thao cấp tỉnh về tổ chức tại các địa phương.

Mục tiêu nhằm tạo không khí sôi nổi, góp phần phát triển phong trào ở cơ sở; đồng thời giúp cho vận động viên có cơ hội giao lưu, khám phá bản sắc văn hóa các vùng miền trên địa bàn tỉnh.

Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” nông dân tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra tại Hội An thu hút nhiều người hâm mộ dư xem và cổ vũ. Ảnh: T.V

Ở góc độ các địa phương, qua việc đăng cai tổ chức giải đấu cấp tỉnh sẽ góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân.

Đây cũng là điều để ngành TDTT khuyến khích các địa phương tích cực đăng cai giải đấu, cũng là dịp để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao của cơ sở.

Năm 2024 có lẽ là năm có số lượng giải thể thao cấp tỉnh diễn ra ở các địa phương nhiều nhất từ trước đến nay với 7 giải thể thao cấp tỉnh (chiếm phần lớn các giải) được các địa phương đăng cai.

Có thể điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải chưa tốt hay việc thi đấu của các vận động viên đôi lúc còn chịu ảnh hưởng của thời tiết, tuy nhiên, những giải đấu diễn ra ở cơ sở luôn tạo nên sức hút rất lớn đối với khán giả. Nó trở thành những ngày hội sôi nổi của các địa phương đăng cai.

Với thể thao phong trào, đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ hết mình cho vận động viên, đội bóng quê hương, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền mua vé vào sân như giải bóng đá nam là một thành công rất lớn và còn gì vui hơn.