Thế giới Dubai "chạm trán" với mức nhiệt 60 độ C (QNO) - Nhiệt độ thiêu đốt ở thành phố sa mạc Dubai xảy ra khi Trung Đông đang nóng lên với tốc độ nhanh nhất thế giới, hệ lụy từ biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng.

Nhiệt độ cao kỷ lục tại Dubai những ngày gần đây. Ảnh: Intellinews.

Thành phố Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục mà theo các chuyên gia đó là "mối nguy hiểm cực độ" cho con người gồm say nắng và sốc nhiệt.

Dữ liệu từ cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ, những ngày gần đây, nhiệt độ tại sân bay quốc tế Dubai có lúc đạt mức cao kỷ lục với 42 độ C. Tuy nhiên, độ ẩm cao đẩy nhiệt độ "cảm nhận được" đối với cơ thể con người tăng hơn 62 độ C, vượt ngưỡng "cực kỳ nguy hiểm" đối với sức khỏe (trên 54 độ C).

Tại khu vực Trung Đông, hơn 1.300 người hành hương tử vong khi tham gia lễ hành hương Hajj vào tháng 6 vừa qua do nắng nóng.

Sản xuất nông nghiệp Ai Cập thiệt hại trong khi Iran đóng cửa các ngân hàng, văn phòng và tổ chức công trên khắp đất nước vào cuối tháng trước để bảo vệ sức khỏe của người dân và tiết kiệm năng lượng trong lúc hơn 200 người nhập viện vì sốc nhiệt.

Các chuyên gia thời tiết cho cảnh báo điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang tấn công nhiều nơi trên thế giới, từ Canada đến Hy Lạp, với tần suất và cường độ lớn hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, Trung Đông gồm Dubai đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do cảnh quan sa mạc và vị trí gần vịnh Ba Tư.

Ba Tư là vùng biển nóng nhất thế giới vào mùa hè với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 36 độ C ở vùng nước nông gần UAE. Nhìn chung, vịnh Ba Tư đang ấm lên với tốc độ gấp đôi so với các đại dương trên thế giới và các đợt nắng nóng trên biển đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Người dân tại Dubai đang chống chọi với nhiệt độ cao kỷ lục. Ảnh: Gult News

Biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa lâu dài và mở rộng quy mô ảnh hưởng đối với các thành phố trong khu vực Trung Đông . Theo dự báo từ Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc, Trung Đông sẽ chứng kiến ​​nhiệt độ tăng 1,3 độ C vào cuối thế kỷ này theo kịch bản lạc quan và 4,7 độ C theo kịch bản bi quan.

Như một bài báo đăng trên Tạp chí Nature nhấn mạnh : "Điều này sẽ đe dọa đến tính mạng của con người, và ngay cả những loài động vật chịu được nhiệt độ cao như lạc đà cũng không thể sống sót trong điều kiện như vậy".

Nhìn chung, Trung Đông đang nóng lên với tốc độ 0,45 độ C mỗi thập kỷ, cao hơn 1,66 lần so với mức trung bình toàn cầu. Người già và trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, cũng như những người có tiền sử bệnh như bệnh tim mạch, hô hấp và tiểu đường...