Chính quyền - đoàn thể

Duy trì sự xuyên suốt trong triển khai Đề án 06 ở Quảng Nam

Nhấn mạnh 5 yêu cầu “pháp lý, hạ tầng, an ninh - an toàn, dữ liệu, nguồn nhân lực”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ngành tiếp tục duy trì sự xuyên suốt trong triển khai Đề án 06 đạt kết quả.