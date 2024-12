Nông nghiệp Duy Xuyên đồng loạt ra quân diệt chuột (QNO) - Những ngày qua, nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Duy Xuyên đồng loạt ra quân diệt chuột trước khi xuống giống gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2024 - 2025 và các loại cây trồng cạn, góp phần bảo vệ mùa màng.

Chuột sinh sôi, phát triển mạnh trên các cánh đồng ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên). Ảnh: T.T

Ngày 28/11, khắp các cánh đồng thuộc khối phố Xuyên Đông, Xuyên Tây (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), nông dân tiến hành cày ải, làm đất, vệ sinh đồng ruộng. Đồng thời tích cực tham gia diệt chuột, bảo vệ mùa màng theo tinh thần phát động của chính quyền địa phương.

Ông Lương Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cho biết, năm nay lượng mưa thấp hơn so với mọi năm, đồng ruộng ít bị ngập úng, không có lụt nên chuột sinh sôi, phát triển gấp nhiều lần so với năm trước. Do đó, địa phương phát động toàn dân chủ động ra quân diệt chuột bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Hùng đặt bẫy lồng theo đường đi của chuột tại cánh đồng ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên). Ảnh: T.T

Cạnh đó, thị trấn Nam Phước vận động ông Nguyễn Văn Hùng (xã Quế An, Quế Sơn) đặt bẫy bắt chuột trên khắp các cánh đồng. Ông Hùng là người có nhiều kinh nghiệm trong bẫy chuột, hằng ngày ông theo dõi đường đi và đặt khoảng 400 - 600 bẫy lồng trên các cánh đồng, bắt được 400 - 700 con chuột. Sau 10 ngày đặt bẫy ở Nam Phước, ông đã bắt hơn 1 tấn chuột. Để tạo điều kiện, thị trấn Nam Phước hỗ trợ ông Hùng 200 nghìn đồng/ngày, nhân dân hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm.

[VIDEO] - Ông Lương Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước:

“Chưa có lụt lớn xảy ra và đang chuyển vụ gieo trồng, thức ăn ở ngoài đồng khá nhiều nên chuột sống, gây hại mạnh, tập trung ở các khu vực cỏ mọc um tùm, bờ tre, bờ ruộng… Thị trấn vận động người dân tập trung diệt chuột ở những khu vực này. Dự kiến khoảng 20 ngày nữa, nhân dân đồng loạt diệt chuột bằng bẫy, bả thuốc trên các cánh đồng, bảo vệ sản xuất lúa và hoa màu” – ông Bình nói.

Tương tự, 13 xã ở Duy Xuyên cũng phát động nhân ra quân diệt chuột đồng loạt trên diện rộng trước khi bước vào vụ sản xuất Đông Xuân. Bên cạnh hướng dẫn nông dân kỹ thuật bẫy, trộn thuốc, đặt bả diệt chuột an toàn, hiệu quả, nhiều địa phương còn hỗ trợ các tổ diệt chuột diệt cộng đồng, thu gom đuôi chuột với mức giá 3-5 nghìn đồng/đuôi. Các hội, đoàn thể xã, thị trấn vận động hội, đoàn viên ra quân đào bắt, tìm kiếm các hang ổ, hun khói, đổ nước... kết hợp đặt bẫy, bả ở những khu vực chuột thường xuyên hoạt động.

[VIDEO] - Người dân ra quân diệt chuột:

Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025, nông dân 14 xã, thị trấn trên địa bàn canh tác khoảng 7.400ha cây trồng các loại, trong đó có hơn 3.500ha lúa. Để hạn chế thấp nhất sự gây hại của chuột đối với sản xuất trồng trọt, ngành nông nghiệp huyện phát động toàn dân ra quân diệt chuột ngay từ đầu vụ trên địa bàn 14/14 xã, thị trấn bằng nhiều biện pháp.

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện chủ động phối hợp với các địa phương tập huấn sản xuất, vận động, hướng dẫn nông dân hình thành các tổ diệt chuột cộng đồng và biện pháp diệt chuột phù hợp với thời điểm, khu vực để đạt hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất, dễ thực hành nhất.

Người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân ra quân diệt chuột, bảo vệ sản xuất. Ảnh: T.T

Ông Công nói: “Hiện một số địa phương duy trì và phát huy hiệu quả các tổ diệt chuột cộng đồng như xã Duy Trung, Duy Sơn. Ngoài ra, các hợp tác xã nông nghiệp phát động diệt chuột thông qua hỗ trợ thu mua đuôi chuột. Phòng đang tổng hợp nhu cầu để hỗ trợ thuốc Racumin 0,75TP cho các địa phương diệt chuột.

Phân công cán bộ hướng dẫn nhân dân các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả. Các xã, thị trấn, HTX nông nghiệp tiếp tục trích quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất để mua thuốc diệt chuột và khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân diệt chuột tốt”.

Cũng theo ông Công, các xã, thị trấn đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang cỏ dại ven đường, gò, đồi ven làng để hạn chế nơi trú ngụ của chuột. Đồng thời, tổ chức tốt việc thu gom, xử lý xác chuột chết để đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.