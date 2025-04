An ninh trật tự Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Chí Công qua địa phận Duy Xuyên (QNO) - Công an Quảng Nam thông báo cần tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Võ Chí Công để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 8/4/2025 tại Km 05+870, tuyến đường Võ Chí Công, thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn liên quan đến xe mô tô BKS 92F1-466.10 do bà V.T.T. (SN 1970, trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) điều khiển, hậu quả khiến bà T. tử vong và xe mô tô hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi người chứng kiến hoặc bất kỳ ai biết thông tin về vụ tai nạn liên hệ cung cấp thông tin. Cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Mạnh Huy qua số điện thoại: 0988.050.135.