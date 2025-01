Nông thôn mới Duy Xuyên nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới nâng cao (Xuân Ất Tỵ) - Năm 2024, mặc dù đối diện với hàng loạt khó khăn nhưng cán bộ và nhân dân Duy Xuyên đã nỗ lực tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực, xây dựng tiền đề vững chắc để về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025.

Liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa giúp nông dân Duy Xuyên tăng thêm nguồn thu nhập và yên tâm về đầu ra sản phẩm. Ảnh: N.P

Kinh tế khởi sắc

Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, năm 2024 tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của địa phương đạt 1.682 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,7% (tăng 0,2% so với kế hoạch). Đến cuối năm 2024, Duy Xuyên có 19 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 16 sản phẩm xếp hạng 3 sao và 3 sản phẩm xếp hạng 4 sao.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí, tăng 0,93 tiêu chí so với năm 2023. Các xã Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Sơn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Theo kế hoạch, năm 2025 các xã còn lại sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Năm 2024, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của huyện Duy Xuyên chuyển biến tích cực. Ảnh: N.P

Ông Đặng Hữu Phúc cho biết, năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên đạt 4.598 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Ngành thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc.

Trong năm 2024, lượng khách tham quan Mỹ Sơn hơn 445.900 lượt (tăng 17,7% so với năm 2023) và tổng doanh thu ước đạt 71,5 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2023). “Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Duy Xuyên đạt 62,2 triệu đồng, tăng 6,7 triệu đồng so với năm 2023. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,79%” - ông Phúc nói.

Vươn tầm huyện NTM nâng cao

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay, cùng với những khởi sắc trong bức tranh kinh tế, năm 2024 các lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng cũng để lại nhiều dấu ấn.

Thời gian qua, Duy Xuyên ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: N.P

“Năm 2025, địa phương đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng - đô thị, phát triển du lịch và phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng mạng lưới thương mại - dịch vụ; nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng nông thôn” - ông Cảnh nói.

Thời gian tới Duy Xuyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chú trọng chất lượng và giá trị sản xuất, nhất là một số ngành có lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo phát triển bền vững trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kinh tế hợp tác và làng nghề nông thôn.

Một góc khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Chiêm Sơn (xã Duy Sơn, Duy Xuyên). Ảnh: N.P

Thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

“Duy Xuyên phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân” - ông Cảnh nói.