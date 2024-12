Xã hội Duy Xuyên sôi nổi chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” (QNO) - Ngày 7/12, tại xã Duy Trung, Huyện đoàn Duy Xuyên, Chi đoàn Công an huyện đồng tổ chức phát động chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Các lực lượng công an, thanh niên và ngành y tế xã Duy Trung (Duy Xuyên) ký cam kết thực hiện hiệu quả chương trình. Ảnh: T.L

Bạn Nguyễn Khắc Huy - Đoàn viên thanh niên xã Duy Trung chia sẻ: “Hiện nay, các bước tự đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID tương đối rõ ràng, nhưng rất nhiều người chưa biết cách làm nên gặp không ít khó khăn trong việc kích hoạt tài khoản để sử dụng. Vì vậy, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, em rất hào hứng khi được tham gia vào hoạt động này.

Thông qua chương trình, chúng em tranh thủ tuyên truyền để mọi người nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống, trải nghiệm nhiều tiện ích hơn, đặc biệt là biết cách sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID”.

Đoàn viên xã Duy Trung hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: T.L

Khi được các bạn đoàn viên hướng dẫn tận tình cách cài đặt trên điện thoại thông minh, ông Lê Đình Thạch ở thôn An Hòa (xã Duy Trung) bày tỏ: “Tôi thấy có tài khoản định danh điện tử rất tiện, đi đâu xa mà lỡ có quên giấy tờ thì mở điện thoại ra là có ngay. Cán bộ công an và đoàn viên hướng dẫn kích hoạt rất nhanh, không có gì là khó khăn cả. Việc này rất tốt nên tôi sẽ tuyên truyền người thân trong gia đình tham gia cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Đồng thời, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, giúp giảm thiểu giấy tờ mà người dân phải mang theo khi đi khám chữa bệnh, cho phép theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của mình liên tục, chủ động trong việc phòng bệnh...

Tuổi trẻ Công an huyện Duy Xuyên luôn nỗ lực nâng cao tỷ lệ cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: T.L

Đặc biệt, việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử lên VNeID sẽ cung cấp cho bác sĩ đầy đủ các thông tin về tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó, kết hợp với thăm khám, bác sĩ nhận định về sức khỏe của bệnh nhân toàn diện hơn, chẩn đoán kịp thời và mang lại hiệu quả điều trị cao hơn, giảm bớt chi phí cho người bệnh”.

Theo anh Lê Vũ Vương – Bí thư Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên, thời gian qua công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử lưu động tại các thôn, khối phố hoặc đến tận nhà dân. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn công dân sử dụng, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

“Đoàn viên Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên là lực lượng trẻ, am hiểu về công nghệ thông tin nên tiếp cận nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an cung cấp, đảm bảo dữ liệu dân cư của từng người dân trên địa bàn “đúng, đủ, sạch, sống” để sớm được hưởng những tiện ích trong thực hiện các giao dịch hành chính công cần thiết, thuận tiện nhất, nhanh nhất và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại” - anh Vương nói.

Người dân Duy Xuyên tích cực tham gia cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: T.L

Anh Trần Anh Khoa – Phó Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên cho biết, thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt là Công an huyện phát huy vai trò gương mẫu, xung kích đi đầu, phối hợp chặt chẽ với công an 14 xã, thị trấn, tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt VNeID. Đồng thời, hướng dẫn người dân tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNeiD, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và các dữ liệu có liên quan của người dân. Cán bộ, chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, chấp hành nghiêm điều lệ công an nhân dân, thực hiện đúng quy trình, quy định và nghiệp vụ công tác.

[VIDEO] - Duy Xuyên sôi nổi chương trình “Thứ Bảy tình nguyện”:

“Riêng trong ngày 7/12, ngoài xã Duy Trung, các cơ sở đoàn trên toàn huyện cũng tham gia tư vấn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Các tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phối hợp với lực lượng công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân có đủ điều kiện. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử” - anh Khoa chia sẻ thêm.

Ra quân tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã Duy Trung (Duy Xuyên). Ảnh: T.L

Cũng theo anh Khoa, ngay sau lễ phát động, đoàn viên Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên cùng với Đoàn xã Duy Trung tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động trên địa bàn, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2 để hưởng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.