Bạn cần biết Fan Việt bùng nổ cảm xúc sau lời chào chính thức từ Imagine Dragons (PR) - Ban nhạc hàng đầu thế kỷ 21 Imagine Dragons vừa tạo nên một cơn “bão mạng” khi chính thức gọi tên 8WONDER trên trang Instagram chính chủ, một lần nữa xác nhận Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến trong lịch trình tour diễn LOOM đang làm mưa làm gió khắp toàn cầu.

Sáng sớm 21/11, cộng đồng yêu âm nhạc Việt Nam nô nức khi ban nhạc huyền thoại Imagine Dragon chia sẻ poster 8WONDER trên story Instagram chính thức kèm lời chào thân thiện “Vietnam, we’ll be seeing you this Dec at the 2024 VinFuture Prize Award Ceremony and 8WONDER” (tạm dịch: Việt Nam ơi, tháng 12 này chúng tôi sẽ đến gặp các bạn tại Lễ trao giải VinFuture 2024 và 8WONDER Winter”.

Story của các “anh Rồng” nhanh chóng tạo làn sóng lan khắp các nền tảng mạng xã hội. Hàng nghìn người hâm mộ sục sôi với nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên, phấn khích đến tự hào tại các bài đăng trên fanpage 8WONDER và các chuyên trang âm nhạc, giải trí.

Hàng nghìn bình luận, lượt “tim” rần rần được gửi, hầu hết đều bất ngờ khi các “anh Rồng” xác nhận sẽ biểu diễn hai đêm tại hai sự kiện mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam. Cũng từ đây, cộng đồng fan Việt lại được phen tự hào hết nấc khi idol sẽ nán lại đất nước chữ S ít nhất 4 ngày, hơn hẳn một loạt quốc gia khác trong chuyến lưu diễn thế giới LOOM Tour đình đám của nhóm.

“Firebreathers ngông được chưa, ID ở Việt Nam hẳn 4 ngày lận đó?”, “Các anh đến Việt Nam đi, chúng tôi thuộc bài hết rồi”, “Anh em tôi đã sẵn sàng quẩy banh nóc cùng các anh Rồng”,... là tiếng lòng đầy phấn khích của hội fan. Cùng với đó, các Firebreathers (tên cộng đồng fan của Imagine Dragons) cũng háo hức mong chờ thần tượng sẽ mang đến những biến hóa đầy bất ngờ và mới mẻ.

Trên khắp các diễn đàn, nhiều clip biểu diễn cũ ấn tượng, loạt khoảnh khắc “key moment” nóng bỏng, cùng hàng chục bản hit chấn động của các “anh Rồng” liên tục được đăng tải, tạo nên cơn sốt trở lại của những giai điệu cực cháy cùng ca từ mạnh mẽ, truyền cảm hứng, đậm chất riêng. “Đề cương” đu idol cùng các buổi “ôn tập” loạt siêu phẩm tỷ view Believer, Thunder, Radioactive và Demons, cùng hàng chục bản hit chấn động khác như Bad Liar, Natural, Enemy, Bones… liên tục được hội fan tung ra để sẵn sàng cháy hết mình cùng thần tượng.

Blonde Nguyễn, tổng đạo diễn siêu nhạc hội 8WONDER chia sẻ đang làm việc với ban nhạc để lựa chọn những bản nhạc đặc biệt nhất, hứa hẹn sẽ làm rung động trái tim tất cả người nghe. Với chủ để “Unwrap The Wonder Winterland” (Khai mở vùng đất lễ hội mùa đông) sân khấu 8WONDER Winter 2024 hứa hẹn mang đến điều bất ngờ mang đậm dấu ấn nghệ thuật và biến hoá linh hoạt, là nơi để các “anh Rồng” thăng hoa, mở ra những màn trình diễn đầy ấn tượng cho khán giả.

Chưa thôi phấn khích trước “cơn địa chấn” Imagine Dragons, người yêu âm nhạc Việt Nam tiếp tục thăng hoa cảm xúc khi 8WONDER công bố “Bigcity Boi” BinZ và “con cưng nước Thái” Quang Hùng MasterD sẽ là khách mời đặc biệt cho đêm supershow hoành tráng 8/12 làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ.

Trước đó, loạt nghệ sĩ Việt đình đám cũng đã khiến giới trẻ “đứng ngồi không yên” khi lần lượt cho biết sẽ trình diễn chung sân khấu “đóng băng” đầy ấn tượng của 8WONDER Winter 2024 cùng nhóm nhạc siêu sao quốc tế. Hội fan của “thái tử” SOOBIN, chị đẹp Chi Pu, HIEUTHUHAI cùng tổ đội GERDNANG đã tạo nên các “siêu topic” về thần tượng, từ khoe vé, tạo bình chọn list nhạc được mong chờ nhất, họp nhóm “ôn tập”, đồn đoán các màn collab, đến lập hội đi xem show chung kèm các hoạt động fandom bất ngờ... khiến cái tên 8WONDER luôn là chủ đề nóng được thảo luận nhiều nhất trong suốt nhiều tuần qua.