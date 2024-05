Du lịch

Gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5

(QNO) - Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố hôm nay 29/5 cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt gần 1,4 triệu lượt khách (tăng 51% so với cùng kỳ nhưng giảm 10% so với tháng trước).