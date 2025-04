Quy hoạch - Đầu tư Gần 8,4 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An (QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Chăm Bằng An (phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

Di tích tháp Chăm Bằng An (phường Điện An, thị xã Điện Bàn). Ảnh: QUỐC TUẤN

Chủ đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Chăm Bằng An là Sở VH-TT&DL Quảng Nam với tổng mức đầu tư của dự án gần 8,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án này sẽ tiến hành tu bổ, gia cố di tích và thực hiện các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động tu bổ di tích. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2025.

Mục tiêu của dự án là đầu tư bảo tồn, tu bổ tháp Chăm Bằng An nhằm phục hồi, ổn định lâu dài cho cấu trúc của di tích; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Tháp Chăm Bằng An là di tích văn hóa Chămpa còn lại tọa lạc ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn; nằm trên tỉnh lộ ĐT609 cách đô thị cổ Hội An khoảng 14km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam.

Tháp Chăm Bằng An được xây dựng vào khoảng thế kỷ XII và được coi là một tác phẩm điêu khắc bằng gạch lớn trong lịch sử điêu khắc Champa và là di tích có giá trị cao về lịch sử và tôn giáo tín ngưỡng của người Chăm. Di tích tháp Chăm Bằng An đã được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1989.