Tháp Bằng An trong bóng thời gian

Tháp Bằng An là di tích văn hóa Chămpa (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) nằm trên tỉnh lộ ĐT609 cách đô thị cổ Hội An khoảng 14km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Di tích tháp Chăm Bằng An được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1989.