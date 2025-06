Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/6/2025 rớt chạm đáy 100.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 21/6/2025 tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ổn định ở mức 100,500 - 101,000 đồng/kg, thấp nhất trong năm, theo Báo Quảng Nam.

Giá cà phê hôm nay 21/6/2025 ở trong nước

Theo khảo sát của Báo Quảng Nam lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 21/6/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ổn định trong ngưỡng 100,500 - 101,000 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk: Giá cà phê hiện đạt 101,000 đồng/kg.

Lâm Đồng: Giá cà phê hiện đang ở 100,500 đồng/kg.

Gia Lai: Giá cà phê hiện đạt 101,000 đồng/kg.

Đắk Nông: Giá giao dịch ở mức 101,000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước hiện cao hơn 10-15% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Giá ngày 19/6/2025 dao động quanh mức 141,000 - 143,000 đồng/kg, giảm 1,000 đồng/kg so với trước đó. Nguyên nhân giảm giá là do:

Lực cầu từ Trung Đông và châu Âu suy yếu do tồn kho quý I còn cao và tỷ giá chưa ổn định.

Nông dân chốt lời sớm sau vụ thu hoạch năng suất cao, gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 21/6/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 21/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 21/6/2025, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London ghi nhận: Kỳ hạn tháng 7/2025 đạt 4.034 USD/tấn, tháng 9/2025 đạt 3.887 USD/tấn, tháng 11/2025 đạt 3.824 USD/tấn, tháng 1/2026 đạt 3.773 USD/tấn, còn tháng 3/2026 đạt 3.749 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 21/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 21/6/2025, giá cà phê arabica trên Sàn giao dịch New York giảm: Kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 322,3 cent/lb, tháng 12/2025 đạt 317,8 cent/lb, tháng 3/2026 đạt 313,65 cent/lb, còn tháng 5/2026 đạt 308,6 cent/lb.

Tạm ngừng giao dịch do kỳ nghỉ lễ, không có phiên khớp lệnh. Trước khi nghỉ, giá Arabica duy trì gần 5.000 USD/tấn.