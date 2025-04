Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025: Miền Nam giữ vững đỉnh 76.000 đồng/kg, miền Bắc giảm sâu Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 ổn định, miền Nam đạt đỉnh 76.000 đồng/kg, miền Bắc giảm nhẹ, dao động 67.000-68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục giảm

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 68.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 ▼1.000 Hưng Yên 67.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 67.000 ▼1.000 Thái Bình 67.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 67.000 ▼1.000 Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 67.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng ổn định, với mặt bằng giá dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội dẫn đầu với mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng mức 67.000 đồng/kg.

Biến động giá xuất hiện tại Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Các địa phương có mức giá tương đồng 67.000 đồng/kg chiếm đa số, phản ánh sự đồng nhất trong cung cầu khu vực. Xu hướng ổn định này có thể do nguồn cung heo hơi được duy trì tốt, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có biến động lớn.

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên giảm nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 67.000 ▼1.000 Nghệ An 67.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 70.000 - Quảng Trị 69.000 - Huế 70.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 71.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 75.000 - Đắk Lắk 73.000 - Ninh Thuận 73.000 - Bình Thuận 75.000 -

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 75.000 đồng/kg. Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg, trong khi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất ở mức 67.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Ninh Thuận đạt 73.000 đồng/kg, theo sau là Bình Định với 71.000 đồng/kg, còn các tỉnh duyên hải như Quảng Bình, Huế, Khánh Hòa ổn định ở 70.000 đồng/kg và Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức 69.000 đồng/kg.

Biến động đáng chú ý xảy ra tại Thanh Hóa, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Sự chênh lệch giá phản ánh nguồn cung không đồng đều giữa các địa phương, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ tăng ở các tỉnh có giá cao như Lâm Đồng và Bình Thuận.

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại khu vực miền Nam tăng nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74.000 - Đồng Nai 76.000 - TP HCM 74.000 - Bình Dương 74.000 - Tây Ninh 76.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 75.000 - Long An 74.000 - Đồng Tháp 75.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 75.000 - Kiên Giang 75.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 75.000 - Tiền Giang 76.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 75.000 - Bến Tre 76.000 - Sóc Trăng 74.000 -

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại miền Nam duy trì xu hướng ổn định, với mặt bằng giá cao hơn so với miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, dao động từ 74.000 đến 76.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và Bến Tre dẫn đầu với mức giá cao nhất 76.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng ghi nhận mức thấp nhất 74.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau và Trà Vinh đạt 75.000 đồng/kg. Biến động đáng chú ý duy nhất là Tiền Giang, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Nhóm địa phương có giá 74.000 đồng/kg chiếm số đông, phản ánh nguồn cung ổn định, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các tỉnh dẫn đầu như Đồng Nai và Tây Ninh có thể tăng nhẹ, đẩy giá lên cao.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 25/4/2025

Giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại Việt Nam duy trì xu hướng ổn định, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 76.000 đồng/kg. Ở miền Bắc, Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội dẫn đầu với 68.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đạt 67.000 đồng/kg, với Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg; đa số tỉnh có giá 67.000 đồng/kg, phản ánh nguồn cung đồng đều.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, Lâm Đồng và Bình Thuận ghi nhận giá cao nhất 75.000 đồng/kg, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thấp nhất ở 67.000 đồng/kg, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg; các tỉnh duyên hải như Quảng Bình, Huế, Khánh Hòa đạt 70.000 đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Miền Nam có Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre cao nhất với 76.000 đồng/kg, Tiền Giang tăng 1.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, Bình Dương thấp nhất ở 74.000 đồng/kg; nhóm giá 74.000 đồng/kg chiếm ưu thế.

Biến động giá phản ánh nhu cầu tiêu thụ cục bộ và nguồn cung ổn định, với dự báo ngắn hạn giá heo hơi hôm nay sẽ tiếp tục ổn định, cần theo dõi thêm trước các dịp lễ.

Tin tức giá heo hơi ngày 25/4/2025

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan chia sẻ, giá heo hơi được giao dịch trên thị trường phía Nam gần đây ở mức trên dưới 74.000 đồng/kg, đây là mức cao, mang lại lợi nhuận tốt cho người nuôi. Tuy nhiên, do tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi còn diễn biến phức tạp, giá con giống cao, nên việc tái đàn gặp khó cho cả hộ nuôi nhỏ lẻ lẫn doanh nghiệp lớn, theo báo Tuổi Trẻ Online.

Đồng quan điểm, đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi cho biết dịch tả heo châu Phi không chỉ xảy ra với heo thịt, mà heo nái, heo giống con cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến không ít trại nuôi lớn thiếu hụt nguồn cung ra thị trường, phải gom mua heo ở các nơi.

“Thời điểm này, muốn tái đàn thì yếu tố an toàn sinh học được đặt lên hàng đầu, nhưng vẫn có những rủi ro nhất định vì vắc xin vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Do đó thời gian qua dù giá heo cao nhưng nhiều người nuôi vẫn ngại tái đàn”, vị này nói.

Theo ông Dũng, nhu cầu tiêu thụ đối với thịt heo cũng giảm nên nhờ đó mức thiếu hụt nguồn cung không quá lớn, dẫn đến giá heo sau thời gian tăng đột biến đã quay đầu giảm, và nhiều ngày qua duy trì ở mức tương đối phù hợp với cung cầu. Giá heo nhập vào cao nhưng nhu cầu giảm, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp bán lẻ giảm.