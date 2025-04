Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 25/4/2025: Giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao Giá cà phê ngày mai 25/4/2025 dự báo tiếp tục tăng do nguồn cung giảm, nhu cầu xuất khẩu mạnh, thị trường trong nước và quốc tế sôi động.

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 24/4/2025

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 130,500 +1,100 Lâm Đồng 130,000 +1,100 Gia Lai 130,400 +1,100 Đắk Nông 130,500 +1,100 Giá tiêu 157,000 +2,000 USD/VND 25,751 0

Giá cà phê hôm nay 24/4/2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên toàn thị trường nội địa, với mức trung bình đạt 130,500 đồng/kg, tăng 1,100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, các tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk và Đắk Nông đều có giá cà phê lên tới 130,500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng và Gia Lai lần lượt là 130,000 đồng/kg và 130,400 đồng/kg. Sự đồng thuận tăng giá trên khắp các khu vực cho thấy tín hiệu tích cực về nhu cầu tiêu thụ cà phê cũng như những tác động từ thị trường quốc tế đến giá cà phê trong nước.

Xu hướng tăng giá cà phê hôm nay 24/4/2025 không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người trồng cà phê mà còn tạo động lực phục hồi cho toàn ngành nông sản. Mức tăng đều ở các khu vực trọng điểm giúp nông dân cải thiện thu nhập, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thu mua, xuất khẩu. Bên cạnh đó, giá tiêu cũng ghi nhận mức tăng mạnh lên 157,000 đồng/kg, tăng 2,000 đồng, cho thấy sự sôi động của thị trường nông sản trong nước thời điểm này. Tỷ giá USD/VND giữ ổn định ở mức 25,751, giúp hạn chế các rủi ro biến động tỷ giá đối với xuất khẩu cà phê.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 24/4/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phản ánh niềm tin của thị trường vào tiềm năng phát triển của ngành cà phê Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp và nông dân tận dụng cơ hội, tối ưu hóa sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu thế giới.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 24/4/2025 mới nhất

Giá cà phê Robusta London 24/4/2025

Giá cà phê Arabica New York ngày 24/4/2025

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày mai 25/4/2025 giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao

Giá cà phê ngày 25/4/2025 được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng của những ngày gần đây. Nguyên nhân chính là do nguồn cung cà phê trên thế giới đang có dấu hiệu giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn cao. Tại Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, các chuyên gia dự báo sản lượng cà phê vụ tới sẽ giảm mạnh do thời tiết khô hạn kéo dài, khiến cây cà phê ra hoa kém và sản lượng thu hoạch bị ảnh hưởng. Số liệu từ các tổ chức lớn như Rabobank và Itau BBA đều cho thấy sản lượng cà phê của Brazil có thể giảm từ 3% đến hơn 6% so với các năm trước. Điều này khiến thị trường lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới, tạo động lực để giá cà phê tăng lên.

Bên cạnh đó, giá cà phê Arabica trên thị trường quốc tế cũng đang tăng mạnh do đồng Real Brazil tăng giá, khiến các nhà xuất khẩu Brazil hạn chế bán ra. Mặc dù tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn so với các năm trước, cho thấy nguồn dự trữ không còn dồi dào như trước đây. Đối với cà phê Robusta, giá cũng được dự báo sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ nhờ nhu cầu ổn định từ các nhà sản xuất cà phê hòa tan và lo ngại về nguồn cung hạn chế.

Ở trong nước, giá cà phê ngày 25/4/2025 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ, dao động trong khoảng 100–200 đồng/kg so với hôm nay. Các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông có thể lên mức 129.500 – 129.600 đồng/kg, Gia Lai dự kiến đạt khoảng 129.400 đồng/kg, còn Lâm Đồng có thể hồi phục lên mức 129.000 – 129.100 đồng/kg. Điều này xuất phát từ nhu cầu xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn mạnh, trong khi lượng hàng còn lại trong dân không nhiều do đã qua mùa thu hoạch chính.

Tóm lại, giá cà phê ngày 25/4/2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế và nguồn cung nội địa hạn chế. Tuy nhiên, người trồng cà phê và nhà đầu tư vẫn nên theo dõi sát sao các yếu tố như thời tiết, xuất khẩu và biến động tiền tệ quốc tế, bởi đây là những yếu tố có thể tác động nhanh đến giá cà phê trong thời gian tới. Việc giá cà phê ngày 25/4/2025 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và thu nhập cho ngành cà phê Việt Nam.