Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm chóng mặt, miền Trung và miền Nam đi ngang Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025: Miền Bắc giảm mạnh xuống 66.000-67.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam giữ mức 67.000-76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 67.000 -1.000 Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 66.000 -1.000 Nam Định 66.000 -1.000 Thái Nguyên 67.000 -1.000 Phú Thọ 66.000 -1.000 Thái Bình 66.000 -1.000 Hà Nam 66.000 -1.000 Vĩnh Phúc 66.000 -1.000 Hà Nội 67.000 -1.000 Ninh Bình 66.000 -2.000 Tuyên Quang 66.000 -1.000

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Mặt bằng giá dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội và Yên Bái dẫn đầu với mức giá 67.000 đồng/kg, nhưng Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm tỉnh 66.000 đồng/kg (Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang) chiếm đa số, với Ninh Bình ghi nhận biến động mạnh nhất, giảm 2.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại giảm 1.000 đồng/kg.

Lào Cai duy trì mức giá 67.000 đồng/kg, không có biến động. Xu hướng giảm phản ánh nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại.

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 67.000 - Nghệ An 67.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 70.000 - Quảng Trị 69.000 - Huế 70.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 71.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 75.000 - Đắk Lắk 73.000 - Ninh Thuận 73.000 - Bình Thuận 75.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại miền Trung-Tây Nguyên ghi nhận xu hướng chững lại, không có biến động giá. Mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg, trong đó:

Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg, trong khi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thấp nhất ở mức 67.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Nhóm tỉnh 70.000 đồng/kg (Quảng Bình, Huế, Khánh Hòa) và 69.000 đồng/kg (Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi) chiếm số đông, đều giữ nguyên giá. Đắk Lắk và Ninh Thuận cùng mức 73.000 đồng/kg, Bình Định đạt 71.000 đồng/kg, không có biến động đáng chú ý.

Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ chưa có sự đột biến trong khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại khu vực miền Nam giá chững lại

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74.000 - Đồng Nai 76.000 - TP HCM 74.000 - Bình Dương 74.000 - Tây Ninh 76.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 75.000 - Long An 74.000 - Đồng Tháp 75.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 75.000 - Kiên Giang 75.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 75.000 - Tiền Giang 76.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 75.000 - Bến Tre 76.000 - Sóc Trăng 74.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng chững lại, không có biến động giá. Mặt bằng giá dao động từ 74.000 - 76.000 đồng/kg, trong đó:

Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và Bến Tre dẫn đầu với mức giá cao nhất 76.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng thấp nhất ở mức 74.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với phiên trước.

Nhóm tỉnh 75.000 đồng/kg (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh) chiếm số lượng đáng kể, đều giữ nguyên giá. Không có tỉnh nào ghi nhận biến động đáng chú ý.

Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng trong khu vực.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 26/4/2025

Thị trường giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 trên cả nước ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các khu vực. Giá heo hơi dao động trong khoảng từ 66.000 đến 76.000 đồng/kg, mức chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh, phản ánh sự phân hóa rõ nét về nguồn cung và nhu cầu. Nhìn chung, miền Bắc tiếp tục giảm giá ở nhiều địa phương, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giữ sự ổn định.

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ngày 26/4/2025 dao động từ 66.000 đến 67.000 đồng/kg. Các tỉnh có mức giá cao nhất là Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên và Hà Nội (67.000 đồng/kg). Tuy nhiên, đa số địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, như Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang. Đáng chú ý, Ninh Bình giảm mạnh nhất với mức giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Xu hướng giảm giá chủ đạo tại miền Bắc phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ổn định, dao động từ 67.000 đến 75.000 đồng/kg. Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk và Ninh Thuận (73.000 đồng/kg), Bình Định đạt 71.000 đồng/kg, còn các tỉnh như Quảng Bình, Huế, Khánh Hòa giữ mức 70.000 đồng/kg. Không ghi nhận biến động giá tại bất kỳ địa phương nào trong khu vực này, cho thấy nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung đang ở trạng thái cân bằng, ổn định.

Khu vực miền Nam tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu về giá, với mức dao động từ 74.000 đến 76.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và Bến Tre là những địa phương có giá cao nhất (76.000 đồng/kg), tiếp theo là Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng (74.000 đồng/kg) và các tỉnh còn lại ổn định ở mức 75.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá trong ngày, cho thấy thị trường miền Nam vẫn giữ được sự ổn định, phản ánh nhu cầu tiêu thụ lớn từ các đô thị và ngành chế biến thực phẩm.

Tổng thể, giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 cho thấy thị trường đang phân hóa rõ rệt: miền Bắc giảm nhẹ, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam ổn định ở mức cao. Người chăn nuôi cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt tại miền Bắc, để có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động điều chỉnh lượng xuất bán nhằm tối ưu lợi nhuận.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong tương lai

Giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 tại Đồng Nai dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg, tăng gần 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh áp lực từ nguồn cung khan hiếm. Ngành chăn nuôi, vốn chiếm 61% giá trị nông nghiệp khu vực, đang đối mặt với nhiều thách thức như dịch bệnh, tổng đàn giảm và chi phí thức ăn tăng cao. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình tương tự khiến người chăn nuôi chịu áp lực lớn trong việc duy trì sản xuất.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng đàn heo toàn tỉnh đến cuối tháng 3/2025 chỉ còn hơn 1,9 triệu con, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh khiến hơn 1.300 con heo phải tiêu hủy, ảnh hưởng đến việc tăng đàn và tái đàn. Ông Nguyễn Văn A, đại diện hiệp hội, cho biết: “Giá heo hơi hôm nay cao hơn mọi năm nhưng người chăn nuôi vẫn khó khăn vì chi phí đầu vào tăng và rủi ro dịch bệnh lớn.”

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp cũng ghi nhận nguồn cung giảm, đẩy giá heo hơi hôm nay duy trì ở mức cao. Chi phí thức ăn chăn nuôi tăng 5% so với năm 2024, cùng với dịch tả heo châu Phi, khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải thu hẹp quy mô. Công tác quản lý tổng đàn và di dời các trang trại ra khỏi khu dân cư cũng gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng.

Để ứng phó, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đang tăng cường kiểm soát dịch bệnh và quản lý chuỗi cung ứng. Các địa phương đẩy mạnh kiểm dịch, giám sát vận chuyển và giết mổ, đồng thời áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Một số giải pháp công nghệ như phần mềm quản lý tổng đàn và khai báo trực tuyến đang được triển khai để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng heo hơi.

Các cơ quan chức năng cũng tập trung rà soát tiêm phòng, thống kê tổng đàn và kiểm tra các đầu mối lưu thông. “Việc kiểm soát dịch bệnh và tối ưu hóa quản lý là yếu tố then chốt để ổn định nguồn cung,” một chuyên gia ngành chăn nuôi nhận định. Tuy nhiên, với nhu cầu tiêu thụ tăng vào dịp lễ và nguồn cung vẫn hạn chế, giá heo hơi hôm nay 26/4/2025 có thể tiếp tục neo ở mức cao.

Nhìn chung, ngành chăn nuôi tại Đồng Nai và Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức nội tại. Các giải pháp về quản lý dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và công nghệ quản lý được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn, ổn định thị trường trong thời gian tới.