Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 26/4/2025 giá sầu đồng loạt giảm thêm 5.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 26/4/2025 giảm 5.000 đồng/kg tại miền Tây, Đông và Tây Nguyên, dao động 25.000-130.000 đồng/kg do áp lực xuất khẩu và nguồn cung.

Giá sầu riêng hôm nay 26/04/2025 là bao nhiêu?

Phân loại Giá (đồng/kg) RI6 25.000 - 65.000 Thái 45.000 - 135.000

Giá sầu riêng hôm nay 26/04/2025 tại khu vực miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Loại sầu riêng Phân hạng Giá bán (VNĐ/kg) Ri6 VIP 60.000 - 65.000 A 50.000 - 55.000 B 30.000 - 40.000 C 25.000 Thái Lan VIP 95.000 - 100.000 A 80.000 - 88.000 B 60.000 - 68.000 C 45.000 - 50.000 Musang King A 120.000 - 135.000 B 100.000 - 115.000 Sáu Hữu A 65.000 - 70.000 Chuồng Bò A 55.000 - 60.000

Giá sầu riêng hôm nay 26/04/2025 tại khu vực miền Đông

Phân loại sầu riêng Giá bán (VNĐ/kg) Ri6 loại A 52.000 - 58.000 Ri6 loại B 32.000 - 45.000 Thái loại A 85.000 - 90.000 Thái loại B 65.000 - 70.000 Thái loại C 45.000 - 50.000

Giá sầu riêng hôm nay 26/04/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Phân loại sầu riêng Giá bán (VNĐ/kg) Sầu riêng Ri6 đẹp 62.000 - 65.000 Sầu riêng Ri6 xô 42.000 - 45.000 Sầu riêng Ri6 (loại C) 32.000 - 35.000 Sầu riêng Thái Lan (Dona) đẹp 77.000 - 80.000 Sầu riêng Thái xô 57.000 - 64.000 Sầu riêng Thái (loại C) 40.000 - 45.000

Đánh giá tình hình giá sầu riêng hôm nay 26/4/2025

Giá sầu riêng hôm nay 26/4/2025 tại các khu vực miền Tây (Đồng bằng sông Cửu Long), miền Đông và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, phản ánh áp lực từ nguồn cung và các yêu cầu kiểm định xuất khẩu khắt khe. Mặt bằng giá dao động từ 25.000 - 135.000 đồng/kg, tùy loại và khu vực, với miền Tây duy trì mức giá cao nhất.

Tại miền Tây, giá sầu riêng Ri6 dao động từ 25.000 đồng/kg (loại C) đến 65.000 đồng/kg (VIP), sầu riêng Thái đạt 95.000 - 100.000 đồng/kg (VIP), và Musang King dẫn đầu với 120.000 - 135.000 đồng/kg (loại A). Các giống địa phương như Sáu Hữu (65.000 - 70.000 đồng/kg) và Chuồng Bò (55.000 - 60.000 đồng/kg) có giá ổn định nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, do sản lượng nghịch vụ hạn chế và chi phí vận chuyển tăng. Ở miền Đông, giá sầu riêng Ri6 loại A chỉ đạt 52.000 - 58.000 đồng/kg, Thái loại A từ 85.000 - 90.000 đồng/kg, thấp hơn miền Tây do nguồn cung dồi dào hơn. Tại Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp đạt 62.000 - 65.000 đồng/kg, trong khi Thái đẹp thấp hơn miền Tây, chỉ 77.000 - 80.000 đồng/kg, phản ánh thời điểm gần kết thúc vụ thu hoạch.

Nhóm giá cao (trên 80.000 đồng/kg) tập trung vào sầu riêng Thái và Musang King tại miền Tây, trong khi Ri6 loại A và các giống địa phương phổ biến ở mức 50.000 - 70.000 đồng/kg tại cả ba khu vực. Giá thấp nhất thuộc về Ri6 loại C (25.000 - 35.000 đồng/kg), chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Không có biến động giá đáng chú ý so với phiên trước, cho thấy thị trường đang đi ngang.

Nguyên nhân giá giảm chủ yếu do Trung Quốc siết chặt kiểm định chất lượng, đặc biệt về dư lượng hóa chất, khiến xuất khẩu sầu riêng giảm 83% trong quý đầu năm 2025. Nguồn cung nghịch vụ tại miền Tây khan hiếm, trong khi Tây Nguyên gần hết vụ, tạo áp lực lên giá các loại cao cấp. Nhu cầu nội địa ổn định nhưng không đủ bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu. Các giải pháp như cải thiện chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trong tương lai.

Tin tức giá sầu riêng hôm nay 26/4/2025

Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 52,7 triệu USD, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ ghi nhận 27 triệu USD, sụt giảm nghiêm trọng 83%.

Trong khi đó, Thái Lan đã vượt lên, chiếm 62,3% thị phần sầu riêng tại Trung Quốc, tăng đáng kể so với mức 36,9% của năm trước. Ngược lại, thị phần của Việt Nam giảm mạnh còn 37%, từ mức 61,7% trong cùng kỳ 2024.

Lý do chính xuất phát từ việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, yêu cầu tất cả lô hàng phải có chứng nhận không chứa chất vàng O và cadimi. Quy định này được áp dụng sau khi phát hiện dư lượng chất vàng O trong sầu riêng Thái Lan cuối năm 2024.

Hậu quả là nhiều container sầu riêng Việt Nam bị kẹt tại cửa khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân. Chi phí lưu kho tăng cao, cùng với nguy cơ hư hỏng hàng hóa, đang tạo áp lực lớn lên ngành sầu riêng Việt Nam.