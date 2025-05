Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025: Miền Nam sụt giảm mạnh, miền Bắc vẫn giữ mức đáy Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại miền Nam giảm mạnh, chỉ 67.000-70.000 đồng/kg, miền Bắc ổn định ở 68.000-71.000 đồng/kg, người nuôi gặp khó.

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 trên cả nước duy trì xu hướng ổn định, với một số tỉnh ghi nhận giảm nhẹ, phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ cân bằng. Mặt bằng giá dao động từ 66.000 đến 74.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn tích cực cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục đi ngang

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 67.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 66.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 67.000 - Phú Thọ 67.000 - Thái Bình 66.000 - Hà Nam 66.000 - Vĩnh Phúc 67.000 - Hà Nội 67.000 - Ninh Bình 66.000 - Tuyên Quang 66.000 -

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng chững lại, với toàn bộ các tỉnh không có biến động giá. Mặt bằng giá dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, và Hà Nội dẫn đầu với mức giá 67.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Nhóm tỉnh có giá thấp nhất gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, và Tuyên Quang, đạt 66.000 đồng/kg, cũng không ghi nhận biến động.

Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại khu vực hiện đang cân bằng, không có yếu tố đột biến ảnh hưởng đến giá.

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên giảm nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 67.000 - Nghệ An 67.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 70.000 - Quảng Trị 69.000 - Huế 69.000 ▼1.000 Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 ▼1.000 Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 73.000 ▼1.000 Đắk Lắk 73.000 - Ninh Thuận 73.000 - Bình Thuận 74.000 -

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 74.000 đồng/kg, trong đó:

Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, không có biến động. Thanh Hoá, Nghệ An, và Hà Tĩnh ghi nhận mức giá thấp nhất 67.000 đồng/kg, cũng không thay đổi.

Nhóm tỉnh 73.000 đồng/kg gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận, trong đó Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg. Nhóm 70.000 đồng/kg gồm Quảng Bình, Bình Định, và Khánh Hoà, với Bình Định giảm 1.000 đồng/kg. Nhóm 69.000 đồng/kg gồm Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, và Quảng Ngãi, trong đó Huế ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg.

Biến động giá phản ánh nguồn cung dồi dào tại một số khu vực, trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu chững lại.

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại khu vực miền Nam giảm nhiều nhất

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 74.000 - Bình Dương 73.000 ▼1.000 Tây Ninh 73.000 ▼1.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 73.000 ▼1.000 Đồng Tháp 73.000 - An Giang 73.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 74.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 74.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 73.000 ▼1.000 Bến Tre 74.000 - Sóc Trăng 74.000 -

Giá heo hơi hôm nay 6/5/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 73.000 - 74.000 đồng/kg, trong đó:

Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, và Sóc Trăng dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, không có biến động.

Nhóm tỉnh 73.000 đồng/kg gồm Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, và Trà Vinh, trong đó Bình Dương, Tây Ninh, Long An, và Trà Vinh ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất khu vực.

Biến động giá tại một số tỉnh phản ánh nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các khu vực này có dấu hiệu chững lại.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 6/5/2025

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 6/5/2025

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngày 6/5/2025 chững lại, dao động từ 66.000 đến 67.000 đồng/kg. Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, và Hà Nội dẫn đầu với mức giá 67.000 đồng/kg, không có biến động. Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, và Tuyên Quang ghi nhận mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg, cũng không thay đổi. Xu hướng đi ngang này phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ nội địa không có đột biến.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi ngày 6/5/2025 dao động từ 67.000 đến 74.000 đồng/kg, với một số tỉnh giảm nhẹ. Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, tiếp theo là Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận ở mức 73.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg. Quảng Bình, Bình Định, và Khánh Hoà đạt 70.000 đồng/kg, với Bình Định giảm 1.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, và Quảng Ngãi duy trì 69.000 đồng/kg, riêng Huế giảm 1.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An, và Hà Tĩnh thấp nhất với 67.000 đồng/kg, không biến động. Biến động nhẹ này cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại khu vực có phần chững lại.

Ở miền Nam, giá heo hơi ngày 6/5/2025 tiếp tục dẫn đầu cả nước, dao động từ 73.000 đến 74.000 đồng/kg. Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, và Sóc Trăng đạt mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, không biến động. Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, và Trà Vinh ghi nhận 73.000 đồng/kg, trong đó Bình Dương, Tây Ninh, Long An, và Trà Vinh giảm 1.000 đồng/kg. Khu vực này vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ nhu cầu mạnh từ các đô thị lớn.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 6/5/2025 cho thấy thị trường ổn định, với một số khu vực giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào. Người chăn nuôi nên theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đặc biệt tại các khu vực có dấu hiệu chững giá.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong tương lai

Ngày 6/5/2025, giá heo hơi hôm nay tại các khu vực trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và chi phí chăn nuôi tăng cao. Người chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn, từ dịch bệnh đến quản lý tổng đàn, trong bối cảnh ngành chăn nuôi chiếm 61% giá trị cơ cấu nông nghiệp.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá heo hơi hôm nay dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, giảm khoảng 5% so với tháng trước. Tổng đàn heo ở khu vực đạt 1,9 triệu con, nhưng áp lực thị trường gia tăng do nhu cầu tiêu thụ chậm và chi phí thức ăn chăn nuôi neo cao. Tại Đồng Nai, trung tâm chăn nuôi lớn, hơn 1.300 con heo đã bị tiêu hủy do dịch bệnh từ đầu năm, làm gia tăng rủi ro cho người nuôi.

Ông Nguyễn Văn A, chuyên gia ngành chăn nuôi, nhận định: “Giá heo hơi hôm nay phản ánh sự mất cân đối giữa cung và cầu. Nếu không kiểm soát tốt tổng đàn và dịch bệnh, người chăn nuôi sẽ tiếp tục thua lỗ.”

Ngành chăn nuôi đang đối mặt với nhiều vấn đề nội tại. Chi phí thức ăn chiếm 60-70% giá thành, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn là mối đe dọa lớn. Việc quản lý tổng đàn thiếu đồng bộ và các trang trại buộc phải di dời khỏi khu dân cư cũng làm tăng chi phí vận hành. Tại Trà Vinh, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho heo chỉ đạt 5% kế hoạch, cho thấy lỗ hổng trong phòng chống dịch bệnh.

Để ổn định giá heo hơi hôm nay và trong dài hạn, các chuyên gia đề xuất tăng cường truy xuất nguồn gốc và áp dụng công nghệ quản lý. Phần mềm khai báo trực tuyến và hệ thống giám sát tổng đàn được khuyến khích triển khai rộng rãi. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Trà Vinh, nhấn mạnh: “Việc nâng cao ý thức chăn nuôi an toàn và sử dụng công nghệ sẽ giúp giảm rủi ro và tăng tính cạnh tranh cho chuỗi cung ứng.”

Dù giá heo hơi hôm nay đang ở mức thấp, các giải pháp công nghệ và quản lý chặt chẽ có thể giúp ngành chăn nuôi phục hồi. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và doanh nghiệp, người chăn nuôi tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai được kỳ vọng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững hơn.