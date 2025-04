Giá lúa gạo hôm nay 26/4/2025: Giá lúa tăng nhẹ

Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 26/4/2025: Giá lúa tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 26/4/2025: Một số giống lúa tăng thêm từ 50 đến 100 đồng/kg, trong khi giá gạo các loại nhìn chung vẫn ổn định.

Theo dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 (lúa tươi) cùng dao động trong khoảng 6.900 - 7.200 đồng/kg. Các giống OM 380 và IR 50404 giữ mức 5.800 - 6.000 đồng/kg, trong khi OM 5451 nhỉnh hơn với mức 6.000 - 6.700 đồng/kg. Nàng Hoa hiện giao dịch quanh 6.650 - 6.800 đồng/kg.

Thị trường lúa tại nhiều địa phương vẫn tương đối trầm lắng. Tại Kiên Giang và Long An, giao dịch chậm do nhiều thương lái nghỉ lễ, trong khi nguồn cung lúa Hè Thu bắt đầu ra lai rai. Tại An Giang và Bạc Liêu, lượng lúa còn lại không nhiều, giá chào bán của nông dân cao, tuy nhiên sức mua vẫn chậm.

Đối với thị trường gạo, các loại gạo nguyên liệu như OM 18, IR 504 và OM 380 hiện dao động từ 7.700 đến 10.400 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 380 và IR 504 cũng duy trì mức giá ổn định, lần lượt ở khoảng 8.800 - 9.000 đồng/kg và 9.500 - 9.700 đồng/kg. Hoạt động mua bán tại các địa phương khá chậm, chủ yếu do nhiều kho và thương lái tạm nghỉ lễ.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bán ra không có nhiều thay đổi so với ngày trước. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức giá cao nhất 28.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng, gạo thường, gạo thơm và gạo Nhật vẫn dao động ổn định trong khoảng 13.000 - 22.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Mặt hàng phụ phẩm như tấm thơm, cám và trấu hôm nay cũng không có sự biến động. Hiện giá tấm thơm dao động trong khoảng 7.450 - 7.600 đồng/kg, giá cám từ 8.000 - 9.000 đồng/kg và giá trấu ở mức 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo và phụ phẩm những ngày cuối tháng 4 vẫn đang duy trì sự ổn định, dù lượng giao dịch có phần chững lại do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các quốc gia sản xuất hàng đầu bất ngờ ghi nhận xu hướng tăng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước.

Đồng thời, giá gạo 25% tấm và 100% tấm cũng tăng từ 2 đến 6 USD/tấn, lần lượt đạt 369 USD/tấn và 323 USD/tấn. Hoạt động giao dịch tại Việt Nam trở nên sôi động khi kỳ nghỉ lễ dài ngày đang tới gần.

Tại Thái Lan, giá gạo cũng ghi nhận mức tăng 2 - 4 USD/tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm được bán ở mức 398 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 373 USD/tấn và gạo 100% tấm đạt 339 USD/tấn. Ở Ấn Độ, giá gạo 5% tấm được điều chỉnh tăng 2 USD/tấn lên mức 378 USD/tấn, trong khi tại Pakistan, mức giá này tăng 1 USD/tấn, đạt 390 USD/tấn.

Bên cạnh diễn biến giá gạo, Nhật Bản đang xem xét khả năng mở rộng nhập khẩu gạo từ Mỹ theo hệ thống "tiếp cận tối thiểu" hiện có. Đây được coi là một nội dung trọng tâm trong các cuộc đàm phán thuế quan song phương giữa hai nước. Hiện tại, Nhật Bản nhập khoảng 770.000 tấn gạo miễn thuế mỗi năm, trong đó hơn 340.000 tấn đến từ Mỹ theo chương trình này trong năm tài chính vừa qua.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng nhập khẩu gạo Mỹ trong phạm vi hạn mức hiện tại nhằm giảm thiểu tác động tới nông dân trong nước. Một số ý kiến cũng đề xuất thiết lập hạn ngạch riêng cho gạo Mỹ, tương tự như các thỏa thuận trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước đây. Ngoài ra, phương án mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác như đậu tương và ngô cũng đang được xem xét.

Chính phủ Nhật dự kiến sẽ thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết cho vòng đàm phán tiếp theo nhằm thúc đẩy tiến trình thương mại nông sản với Mỹ.