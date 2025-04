Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 8/4/2025: Ít biến động Giá lúa gạo hôm nay 8/4/2025: Tương đối ổn định, về lượng ít, đa số kho ngưng mua nghỉ lễ.

Ngày 8/4, thị trường lúa gạo trong nước nhìn chung khá ổn định, ít biến động. Tại An Giang, lượng lúa giảm, giao dịch thưa thớt do nhiều kho nghỉ lễ. Nông dân vẫn chào giá nhẹ, nhưng nhìn chung lượng lúa còn lại không nhiều.

Tại Đồng Tháp và Tiền Giang, giao dịch mua bán cũng khá chậm. Một số khu vực như Lấp Vò, Sa Đéc và An Cư ghi nhận lượng hàng không nhiều, giá giữ mức ổn định. Nhiều kho lớn tạm ngưng thu mua, thị trường lúa gạo có phần trầm lắng.

Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ xu hướng đi ngang. Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động từ 9.500 đến 9.600 đồng/kg, OM 380 khoảng 7.700 – 7.850 đồng/kg, IR 504 ở mức 7.800 – 8.000 đồng/kg. Gạo OM 18 đạt mức 9.300 – 9.500 đồng/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 khoảng 7.600 – 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg. Gạo thường dao động từ 15.000 – 16.000 đồng/kg, gạo thơm Thái từ 20.000 – 22.000 đồng/kg, Jasmine từ 18.000 – 20.000 đồng/kg. Các loại gạo như Hương Lài, Nàng Hoa, Sóc Thái, gạo Nhật cũng dao động quanh mức 21.000 – 22.000 đồng/kg. Cám gạo hiện ở mức 8.000 – 9.000 đồng/kg.

Giá nếp hôm nay không có thay đổi đáng kể. Nếp IR 4625 (tươi) dao động từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg. Loại khô ba tháng có giá cao hơn, khoảng 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Về phụ phẩm, giá cả giữ ổn định. Cám dao động 5.650 – 5.750 đồng/kg, tấm thơm khoảng 7.100 – 7.300 đồng/kg, trấu duy trì từ 800 – 900 đồng/kg.

Giá lúa tại nhiều địa phương miền Tây Nam Bộ vẫn không biến động nhiều. Nguồn cung ít, nông dân neo giá cao, giao dịch chậm do nghỉ lễ. Tại Cần Thơ và Long An, lúa non được chào bán rất hạn chế. Đồng Tháp cũng ghi nhận lượng lúa còn lại không nhiều.

Theo Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ ổn định. Lúa IR 50404 dao động từ 5.700 – 5.800 đồng/kg. Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 khoảng 6.700 – 6.900 đồng/kg. OM 5451 ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg, trong khi Nàng Hoa 9 đạt 6.550 – 6.750 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hiện không có biến động. Gạo 25% tấm giữ ở mức 370 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 316 USD/tấn, còn gạo 5% tấm là 399 USD/tấn.

Trong quý I năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy tổng thặng dư thương mại gạo giảm 49,5%, nhưng gạo vẫn là một trong 5 mặt hàng nông sản đạt thặng dư cao nhất cả nước.

Năm 2024, xuất khẩu gạo đạt kỷ lục 9,18 triệu tấn, thu về hơn 5,7 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2022 mới đạt 7,5 triệu tấn. Điều này cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt của ngành gạo Việt Nam cả về sản lượng và giá trị.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp xuống dưới 10%, đồng thời nâng tỷ trọng gạo thơm, Japonica và gạo đặc sản lên khoảng 45%. Để đạt mục tiêu này, VFA kiến nghị cần sự hỗ trợ chính sách từ các bộ, ngành trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển giống lúa chất lượng cao, xúc tiến thương mại và hỗ trợ vốn, hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Đồng thời, việc nâng cấp hạ tầng logistics và quy hoạch vùng chuyên canh lúa cũng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt giúp ngành gạo Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.