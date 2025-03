Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2025 không có quá nhiều biến động Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2025 dao động 15.000-165.000 đồng/kg, không có nhiều biến động, trừ sầu riêng Thái giảm 10.000-15.000 đồng/kg do nguồn cung tăng.

Giá sầu riêng hôm nay 17/3/2025 ở thị trường trong nước

Loại sầu riêng Giá (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 A 78.000 - 88.000 - Sầu riêng Ri6 B 58.000 - 68.000 - Sầu riêng Ri6 C 32.000 - 45.000 - Sầu riêng Ri6 Vip 90.000 - 100.000 - Sầu riêng Thái A 138.000 - 145.000 ▼15.000 Sầu riêng Thái B 118.000 - 125.000 ▼10.000 Sầu riêng Thái C 50.000 - 65.000 - Sầu riêng Thái Vip 165.000 - Sầu riêng Musang King A 130.000 - 140.000 - Sầu riêng Musang King B 110.000 - 120.000 - Sầu riêng Chuồng Bò A 70.000 - 80.000 - Sầu riêng Chuồng Bò B 50.000 - 55.000 -

Hôm nay, giá sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự biến động nhẹ, chủ yếu ở các loại sầu riêng Thái. Cụ thể, sầu riêng Thái loại A giảm mạnh 15.000 đồng/kg, dao động từ 138.000 - 145.000 đồng/kg, trong khi loại B cũng giảm nhẹ 10.000 đồng/kg, còn 118.000 - 125.000 đồng/kg.

Các loại khác như sầu riêng Ri6 (32.000 - 100.000 đồng/kg), Musang King (110.000 - 140.000 đồng/kg), và Chuồng Bò (50.000 - 80.000 đồng/kg) giữ giá ổn định so với ngày hôm trước. Riêng sầu riêng Thái Vip vẫn duy trì mức cao nhất, đạt 165.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường sầu riêng hôm nay cho thấy sự điều chỉnh giá ở phân khúc sầu riêng Thái, trong khi các loại khác vẫn ổn định, có thể do nhu cầu thị trường thay đổi hoặc nguồn cung dồi dào hơn đối với loại Thái. Người trồng cần theo dõi sát diễn biến để có kế hoạch bán hàng hợp lý.

Đánh giá tình hình giá sầu riêng hôm nay 17/3/2025 đang ổn định

Hôm nay, ngày 17/3/2025, giá sầu riêng tại Việt Nam cho thấy sự biến động đáng chú ý, phản ánh nhiều yếu tố cung cầu và thị trường xuất khẩu. Sầu riêng Monthong loại A xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao 140.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Ri6 loại A đạt 85.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với tuần trước, nhờ nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sầu riêng Thái lại có xu hướng giảm, với loại A dao động từ 138.000 - 145.000 đồng/kg (giảm 15.000 đồng/kg) và loại B từ 118.000 - 125.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng/kg), do nguồn cung dồi dào hơn và thị trường điều chỉnh theo nhu cầu. Các loại sầu riêng Ri6, Musang King, và Chuồng Bò giữ giá ổn định, dao động từ 32.000 đến 140.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng loại C, D và sầu riêng kem có giá thấp hơn, từ 15.000 - 45.000 đồng/kg. Nhà vườn tại miền Tây bước vào giai đoạn đầu vụ, gây ra sự chênh lệch giá giữa các khu vực, trong khi các nhà cung cấp siêu thị chịu áp lực từ giá thu mua biến động nhanh và các chương trình khuyến mãi đã cam kết.

Nhìn về xu hướng trong thời gian tới, thị trường sầu riêng tại miền Tây - ĐBSCL dự kiến sẽ có nguồn cung tăng mạnh hơn vào cuối tháng 3, khi vụ mùa đạt đỉnh. Từ tháng 4, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bắt đầu thu hoạch, có thể tạo áp lực giảm giá, đặc biệt nếu sản lượng lớn. Tuy nhiên, nhu cầu từ Trung Quốc vẫn là động lực chính, và nếu tiếp tục duy trì ở mức cao, giá sầu riêng loại A và B có thể ổn định hoặc tăng nhẹ trong tháng tới. Dù vậy, sự chênh lệch giá giữa các loại sầu riêng và khu vực trồng trọt, cùng với áp lực từ nguồn cung tăng, đòi hỏi người nông dân và thương lái cần linh hoạt trong chiến lược bán hàng để tối ưu lợi nhuận trong giai đoạn này.