Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 31/3/2025 thị trường đang bị chững lại Giá sầu riêng hôm nay 31/3/2025 tại ĐBSCL ổn định, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, khiến thị trường chững lại, tiềm ẩn rủi ro giá giảm.

Giá sầu riêng hôm nay 31/3/2025 ở thị trường trong nước

Loại sầu riêng Phân loại Giá thu mua (đồng/kg) Ri6 Loại A 73.000 – 75.000 Loại B 53.000 – 55.000 Loại C-D 40.000 – 45.000 Hàng dạt 30.000 – 40.000 Ri6 VIP Loại A 80.000 Loại B 60.000 Musang King Tiêu chuẩn 135.000 – 140.000 Loại A 135.000 – 140.000 Loại B 105.000 – 115.000 Loại C Thương lượng Sầu riêng Thái Loại A 120.000 – 125.000 Loại B 100.000 – 105.000 Loại C-D 50.000 – 55.000 Thái VIP Loại A 140.000 Loại B 120.000 Loại C 70.000 Thái xô Loại A-B 60.000 – 65.000 Loại C-D 50.000 – 55.000 Hàng dạt 50.000 – 60.000 Kem Thái Tiêu chuẩn 20.000 – 25.000 Chuồng Bò Loại A 70.000 – 72.000 Loại B 50.000 – 52.000 Loại C 30.000 Sáu Hữu Loại A 80.000 – 90.000 Loại B 60.000 – 70.000

Giá sầu riêng hôm nay 31/3/2025 trên thế giới

Tình hình giá sầu riêng ngày 31/3/2025, tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cho thấy sự ổn định nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Hiện tại, giá thu mua sầu riêng Ri6 loại A dao động từ 73.000 đến 75.000 đồng/kg, trong khi loại B ở mức 53.000 đến 55.000 đồng/kg, còn loại C-D rơi vào khoảng 40.000 đến 45.000 đồng/kg. Hàng dạt giá thấp hơn, chỉ từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Ri6 VIP, loại A đạt 80.000 đồng/kg và loại B là 60.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A có giá từ 120.000 đến 125.000 đồng/kg, loại B từ 100.000 đến 105.000 đồng/kg, còn Thái VIP loại A lên tới 140.000 đồng/kg. Musang King vẫn giữ mức cao, khoảng 135.000 đến 140.000 đồng/kg, trong khi các giống như Chuồng Bò và Sáu Hữu dao động từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg cho loại A.

Thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào các nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường lớn nhất – liên tục lao dốc. Hai tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả sang đây chỉ đạt gần 306 triệu USD, giảm mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 44,5% tổng kim ngạch rau quả cả nước. Đặc biệt, sầu riêng là mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tháng 1/2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chỉ còn hơn 18 triệu USD, sụt 74,1% so với tháng cuối năm 2024 và giảm tới 83,2% so với tháng 1/2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu giảm và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế.

Dù giá thu mua nội địa hôm nay 31/3/2025 vẫn ở mức chấp nhận được với nông dân, áp lực từ xuất khẩu suy yếu có thể khiến giá sầu riêng trong nước đối mặt với rủi ro giảm trong thời gian tới. Người trồng cần theo dõi sát sao để điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường.