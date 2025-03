Tài chính - Thị trường Giá thép hôm nay 14/3/2025 tiếp tục duy trì ổn định Giá thép hôm nay 14/3/2025 tiếp tục ổn định, dao động 13.330-14.140 đồng/kg, trong khi thị trường quốc tế biến động nhẹ.

Giá thép hôm nay 14/3/2025 tại thị trường trong nước

Giá thép tại miền Bắc ngày 14/3/2025

GIÁ THÉP TẠI MIỀN BẮC Loại thép

Giá (đồng/kg)

Hòa Phát - Thép cuộn CB240 13,480 Hòa Phát - Thép thanh vằn D10 CB300 13,580 Việt Ý - Thép cuộn CB240 13,580 Việt Đức - Thép thanh vằn D10 CB300 13,740 VAS - Thép cuộn CB240 13,330

Theo SteelOnline.vn, giá thép ngày 14/3/2025 tại miền Bắc như sau: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.480 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.580 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.690 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.740 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.640 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung ngày 14/3/2025

GIÁ THÉP TẠI MIỀN TRUNG Loại thép

Giá (đồng/kg)

Hòa Phát - Thép cuộn CB240 13,530 Hòa Phát - Thép thanh vằn D10 CB300 13,640 Việt Đức - Thép cuộn CB240 13,840 Việt Đức - Thép thanh vằn D10 CB300 14,140 VAS - Thép cuộn CB240 13,740

Giá thép ngày 14/3/2025 tại miền Trung như sau: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.640 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.140 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam ngày 14/3/2025

GIÁ THÉP TẠI MIỀN NAM Loại thép

Giá (đồng/kg)

Hòa Phát - Thép cuộn CB240 13,690 Hòa Phát - Thép thanh vằn D10 CB300 13,840 VAS - Thép cuộn CB240 13,380 VAS - Thép thanh vằn D10 CB300 13,480

Giá thép ngày 14/3/2025 tại miền Nam như sau: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.380 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.480 đồng/kg.

Giá thép hôm nay 14/3/2025 trên thị trường quốc tế

Giá thép và quặng sắt trên thị trường quốc tế hiện đang có những biến động đáng chú ý. Cụ thể, giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 11/2025 đã tăng 8 Nhân dân tệ, đạt mức 3.334 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt tương lai tại Singapore cũng phục hồi, với giá chuẩn tháng 4 tăng 0,83% lên 101,5 USD/tấn. Theo thông tin từ một nhà giao dịch quặng sắt tại Bắc Kinh, giá quặng sắt thường dao động trong khoảng 95 đến 110 USD/tấn, và khi giảm xuống dưới 100 USD/tấn, thường sẽ có sự phục hồi do nhu cầu mua vào.

Sản lượng kim loại nóng dự kiến sẽ tăng vào tháng 3 nhờ biên lợi nhuận thép hấp dẫn. Tuy nhiên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đã giảm 0,13%, còn 775,5 Nhân dân tệ/tấn (107,18 USD/tấn). Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc đàm phán mới về kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô của Trung Quốc.

Trong khi đó, một số thành phần sản xuất thép như than cốc đã tăng lần lượt 1,59% và 1,14%. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,71%, thép cuộn cán nóng tăng 0,89%, thép thanh tăng 0,7% và thép không gỉ tăng nhẹ 0,33%.

Đánh giá tình hình giá thép ngày 14/3/2025

Tại Việt Nam, giá thép ngày 14/3/2025 duy trì ổn định, dao động từ 13.330 - 14.140 đồng/kg (tương đương khoảng 0,54 - 0,57 USD/kg), thấp hơn đáng kể so với giá thép cây quốc tế (khoảng 461 USD/tấn, tức 0,461 USD/kg). Sự chênh lệch này có thể phản ánh chi phí sản xuất nội địa thấp hơn và nguồn cung trong nước ổn định từ các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức, VAS. Miền Trung ghi nhận mức giá cao hơn một chút so với miền Bắc và miền Nam, có thể do chi phí vận chuyển hoặc nhu cầu cục bộ trong khu vực.

Trên thị trường quốc tế, sự tăng giá nhẹ của thép cây và quặng sắt cho thấy tín hiệu phục hồi, dù vẫn còn biến động trái chiều giữa các sàn giao dịch. Điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá thép nội địa trong thời gian tới, đặc biệt nếu giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt tiếp tục tăng hoặc Trung Quốc điều chỉnh sản lượng thép thô. Tuy nhiên, với dữ liệu hiện tại, giá thép trong nước chưa cho thấy dấu hiệu biến động mạnh, nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu xây dựng ở mức trung bình trong tháng 3 - thời điểm chưa phải mùa cao điểm.