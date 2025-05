Tài chính - Thị trường Giá thép hôm nay 14/5/2025: Giá thép giữ đà tăng nhẹ Giá thép hôm nay 14/5/2025: Giữ đà tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực từ thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá thép trên sàn giao dịch

Trên sàn Thượng Hải (SHFE), giá thép cây giao tháng 12/2025 tăng nhẹ 7 Nhân dân tệ, lên mức 3.116 Nhân dân tệ mỗi tấn. Trong khi đó, hợp đồng thép cuộn cán nóng, thép thanh và thép không gỉ cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 0,43% đến 1,15%, cho thấy tín hiệu tích cực lan tỏa trên toàn thị trường thép tương lai.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn Đại Liên (DCE) tăng 1,56%, lên 718 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 99,82 USD/tấn. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/4.

Tuy nhiên, ở sàn Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 6 lại điều chỉnh nhẹ, giảm 0,45% xuống còn 99,55 USD/tấn sau khi chạm đỉnh ngắn hạn 100,35 USD/tấn trong phiên.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, với việc cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu trong 90 ngày, đã giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư, khiến giá nhiều loại hàng hóa bật tăng, trong đó có thép và quặng sắt.

Tâm lý lạc quan không kéo dài lâu khi thị trường lo ngại rằng đàm phán cuối cùng chưa chắc thành công và nhu cầu tiêu thụ đang có dấu hiệu chững lại.

Các chuyên gia tại Shengda Futures dự báo sản lượng kim loại nóng có thể bắt đầu giảm từ giữa đến cuối tháng 5, trùng thời điểm với việc các công ty khai khoáng tăng tốc giao hàng để hoàn thành chỉ tiêu quý. Điều này được cho là sẽ tạo áp lực giảm giá lên thị trường quặng sắt.

Công ty CICC cũng lưu ý rằng sự suy yếu trong sản lượng kim loại nóng sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả trong ngắn hạn.

Trong khi giá thép đang duy trì được đà tăng, thì các nguyên liệu đầu vào như than mỡ và than cốc trên sàn DCE lại giảm nhẹ, lần lượt 0,74% và 0,62%, do yếu tố cơ bản không còn tích cực như trước.

Giá thép trong nước

Giá thép trong nước ngày 14/5/2025 nhìn chung duy trì ổn định, với mức dao động nhẹ giữa các khu vực và thương hiệu. Theo cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 tại cả ba miền hiện chưa ghi nhận biến động lớn so với những ngày trước đó.

Tại khu vực miền Bắc, các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức và Việt Sing đang niêm yết giá thép cuộn CB240 và D10 CB300 phổ biến ở mức 13.650 đồng/kg. Thép Việt Ý giữ giá cao hơn một chút với cả hai loại ở mức 13.890 đồng/kg, trong khi thép VAS duy trì mức giá thấp hơn, lần lượt là 13.330 đồng/kg cho CB240 và 13.380 đồng/kg cho D10 CB300.

Ở miền Trung, giá có phần cao hơn. Thép Hòa Phát niêm yết 13.700 đồng/kg cho cả hai dòng. Thép Việt Đức hiện có mức giá cao nhất tại khu vực này, 14.050 đồng/kg cho CB240 và D10 CB300. Thép VAS dao động từ 13.740 – 13.790 đồng/kg, tùy theo chủng loại.

Tại miền Nam, thị trường giữ giá ổn định với Hòa Phát niêm yết 13.650 đồng/kg cho cả thép cuộn CB240 và D10 CB300. VAS vẫn duy trì mức thấp hơn, với 13.380 đồng/kg cho CB240 và 13.480 đồng/kg cho D10 CB300.

Giá thép trong nước vẫn giữ xu hướng ổn định, chưa phản ánh rõ ảnh hưởng từ đà tăng của thị trường quốc tế trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, giới kinh doanh thép trong nước vẫn đang theo dõi sát diễn biến để có thể điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.