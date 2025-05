Tài chính - Thị trường Giá thép hôm nay 7/5: Trong nước tăng nhẹ Giá thép hôm nay 7/5: giá thép tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số thương hiệu tại cả ba miền.

Theo cập nhật từ SteelOnline.vn vào lúc 8h00, giá thép dao động từ 13.380 đến 14.200 đồng/kg, chủ yếu với các sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300.

Tại miền Bắc, giá thép có sự điều chỉnh nhẹ giữa các thương hiệu. Thép Việt Đức bán thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.800 đồng/kg. Thép Hòa Phát niêm yết CB240 ở mức 13.550 đồng/kg và D10 CB300 là 13.600 đồng/kg. Trong khi đó, thép Việt Sing giữ giá CB240 ở 13.450 đồng/kg và D10 CB300 là 13.650 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá có xu hướng cao hơn. Thép Việt Đức đang bán CB240 ở mức 13.800 đồng/kg, còn D10 CB300 đạt mức cao nhất là 14.200 đồng/kg. Thép Hòa Phát tại khu vực này có mức giá thấp hơn một chút với CB240 ở mức 13.650 đồng/kg và D10 CB300 là 13.750 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá thép ổn định hơn với thép Hòa Phát niêm yết CB240 ở 13.550 đồng/kg và D10 CB300 ở 13.650 đồng/kg. Thép VAS có giá thấp nhất khu vực với CB240 ở mức 13.380 đồng/kg và D10 CB300 là 13.480 đồng/kg. Thép TungHo giữ giá CB240 ở 13.400 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 13.750 đồng/kg.

Sáng 7/5/2025, giá thép thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng nhẹ tại Trung Quốc, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu tiêu thụ yếu và áp lực dư cung.

Trên thị trường quốc tế, giá quặng sắt có xu hướng nhích lên trên cả ba sàn giao dịch lớn nhờ kỳ vọng mới về các thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 tại sàn Đại Liên giữ ở mức 704,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 97,58 USD/tấn), còn giá tại Singapore tăng 0,92%, lên 97,45 USD/tấn. Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giao tháng 12 tăng 15 nhân dân tệ, đạt 3.127 nhân dân tệ/tấn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, giá quặng sắt tiếp tục tăng nhẹ với mức 764,5 nhân dân tệ/tấn tại Đại Liên và 98,5 USD/tấn tại Singapore.

Động lực tăng giá đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hé lộ khả năng ký kết một số thỏa thuận thương mại trong tuần này. Trung Quốc cũng đang cân nhắc các đề xuất đàm phán thuế suất 145%, góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, tình hình kinh tế nội địa của Trung Quốc vẫn thiếu khởi sắc, khi chỉ số tăng trưởng dịch vụ tháng 4 chậm lại, ghi nhận mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Về cung - cầu, sản lượng thép từ các lò cao tại Trung Quốc đã tăng trở lại vào cuối tháng 4, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm do bước vào mùa thấp điểm. Lượng tồn kho quặng tại các cảng cũng tăng thêm 2,24%, đạt 136,8 triệu tấn, cho thấy áp lực dư cung vẫn hiện hữu. Giao dịch các sản phẩm khác như than mỡ, than cốc và thép cuộn vẫn ảm đạm.

Ở chiều tích cực, Ấn Độ trở thành điểm sáng trong bối cảnh toàn cầu. Nước này ghi nhận sản lượng quặng sắt đạt kỷ lục 289 triệu tấn trong năm tài chính 2024–2025, tăng 4,3% so với năm trước. Ấn Độ cũng đang đàm phán với Mỹ để miễn thuế cho các mặt hàng thép, dược phẩm và linh kiện ô tô, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia xuất khẩu ròng thép vào năm 2047.