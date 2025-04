Tài chính - Thị trường Giá thép hôm nay 8/4/2025: Giá thép quốc tế giảm sâu Giá thép hôm nay 8/4/2025: Giá thép trong nước giữ nguyên giá bán; giá thép cây tăng trở lại, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Thị trường thép quốc tế, giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt và phế liệu tiếp tục xu hướng giảm do lo ngại thương mại.

Giá thép trong nước

Sáng ngày 8/4/2025, theo cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại ba miền Bắc, Trung và Nam có dấu hiệu giảm nhẹ ở một số thương hiệu. Mức giá phổ biến cho các sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 dao động từ 13.400 đến 14.140 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Việt Đức lần lượt là 13.430 đồng/kg cho CB240 và 13.740 đồng/kg cho D10 CB300. Hòa Phát niêm yết mức 13.530 đồng/kg cho CB240 và 13.580 đồng/kg cho D10 CB300. Việt Sing báo giá thấp hơn một chút với mức 13.330 đồng/kg cho CB240 và 13.530 đồng/kg cho D10 CB300.

Tại khu vực miền Trung, giá thép Việt Đức cao hơn rõ rệt, với CB240 ở mức 13.840 đồng/kg và D10 CB300 ở 14.140 đồng/kg. Trong khi đó, Hòa Phát giữ mức giá ổn định hơn, lần lượt là 13.530 và 13.640 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép cũng có xu hướng giữ mức tương tự. Hòa Phát báo giá 13.530 đồng/kg cho CB240 và 13.640 đồng/kg cho D10 CB300. VAS đưa ra mức thấp hơn với CB240 ở 13.380 đồng/kg và D10 CB300 ở 13.480 đồng/kg. TungHo có giá CB240 là 13.400 đồng/kg và D10 CB300 là 13.750 đồng/kg.

Giá thép trên sàn giao dịch quốc tế

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá thép cây giao tháng 10/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 20 nhân dân tệ, lên 3.163 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt trên thị trường quốc tế lại giảm đáng kể. Hợp đồng quặng sắt tháng 5 trên sàn Đại Liên mất 2,6%, xuống còn 768,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 105,10 USD). Đầu phiên, giá thậm chí giảm sâu xuống 754 nhân dân tệ/tấn – mức thấp nhất kể từ ngày 21/3.

Trên sàn Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 5 cũng giảm 2,21%, còn 98,4 USD/tấn. Nguyên nhân chính đến từ các căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau khi Mỹ áp thuế 34% lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã lập tức trả đũa với mức thuế tương tự đối với hàng Mỹ.

Theo các chuyên gia từ Galaxy Futures, việc áp thuế mới của Mỹ tạo ra các cú sốc bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường quặng sắt trong ngắn hạn. Sự leo thang căng thẳng này cũng kéo theo sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Dù đang trong mùa cao điểm xây dựng (tháng 3 – 4), nhu cầu đối với các nguyên liệu sản xuất thép không tăng mạnh như kỳ vọng. Sản lượng kim loại nóng – chỉ số phản ánh nhu cầu quặng sắt – ghi nhận tăng nhẹ 14.500 tấn, đạt mức 2,3873 triệu tấn.

Ngoài ra, các nguyên liệu khác trong chuỗi sản xuất thép như than luyện kim và than cốc đều giảm giá. Than luyện kim mất 2,16%, trong khi than cốc giảm 1,1%. Các loại thép thành phẩm trên sàn Thượng Hải cũng chịu áp lực giảm mạnh. Thép cây giảm 2,24%, thép cuộn cán nóng giảm gần 2,5%, thép thanh giảm 2,74% và thép không gỉ giảm sâu tới 3,65%.