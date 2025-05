Tài chính - Thị trường Giá thép ngày 21/5: Giảm nhẹ do nhu cầu yếu Giá thép ngày 21/5: giá thép thanh trên sàn Thượng Hải giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của thị trường trước những biến động về cung - cầu và thời tiết tại Trung Quốc.

Giá thép quốc tế ngày 21/5

Sáng 21/5, giá thép thanh trên sàn Thượng Hải giảm nhẹ 0,16%, giao dịch quanh mức 3.088 nhân dân tệ/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những biến động về cung – cầu và thời tiết tại Trung Quốc.

Trong tuần này, giá thép và quặng sắt đi theo hướng trái chiều. Tại Thượng Hải, các hợp đồng thép cây và thép cuộn điều chỉnh nhẹ. Ngược lại, giá quặng sắt tại Đại Liên gần như đi ngang, còn tại Singapore chỉ tăng rất nhẹ. Các yếu tố tác động chính gồm hoạt động khai thác quặng phục hồi tại Trung Quốc và nguồn cung từ Úc, Brazil gia tăng, khiến tổng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn.

Tuy nhiên, nhu cầu lại cho thấy dấu hiệu suy yếu. Sản lượng kim loại nóng – chỉ báo cho hoạt động luyện thép – giảm nhẹ so với tháng trước. Đồng thời, giá các nguyên liệu đầu vào như than cốc và than luyện kim cũng đồng loạt hạ nhiệt, gây thêm áp lực lên giá thành phẩm.

Đặc biệt, thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực xây dựng – lĩnh vực tiêu thụ thép lớn nhất. Khu vực phía Bắc Trung Quốc đối mặt với nắng nóng diện rộng, còn phía Nam đang trong mùa mưa, gây gián đoạn tiến độ thi công và làm giảm nhu cầu thép tạm thời.

Trong bối cảnh này, các nhà máy thép vẫn duy trì công suất ổn định nhờ hệ thống lò điện hồ quang. Tuy nhiên, lực cầu yếu khiến các doanh nghiệp thương mại chủ yếu theo dõi thị trường thay vì gia tăng giao dịch.

Về triển vọng dài hạn, đại diện Rio Tinto cho rằng nhu cầu quặng sắt tại Trung Quốc sẽ ổn định trong năm nay khi kinh tế dần phục hồi. Cùng lúc, Nippon Steel đang đầu tư mạnh vào thị trường Mỹ thông qua US Steel, cho thấy niềm tin dài hạn vào sự phát triển bền vững của ngành thép toàn cầu.

Giá thép trong nước ngày 21/5

Sáng 21/5, thị trường thép trong nước ghi nhận diễn biến tăng nhẹ tại một số khu vực và thương hiệu. Giá bán lẻ các loại thép phổ biến như CB240 và D10 CB300 dao động trong khoảng 13.350 – 14.190 đồng/kg tùy theo vùng miền và nhà cung cấp.

Tại miền Bắc, giá thép của các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức, Việt Sing và Việt Ý duy trì ổn định, riêng VAS điều chỉnh tăng 360 – 410 đồng/kg đối với cả hai loại sản phẩm. Mức giá phổ biến của thép cuộn CB240 dao động từ 13.600 đến 13.890 đồng/kg, trong khi D10 CB300 phổ biến từ 13.350 đến 13.740 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường ghi nhận giá CB240 cao nhất là 14.050 đồng/kg (thép Việt Đức), trong khi giá thép D10 CB300 phổ biến quanh 14.000 đồng/kg. Thép Hòa Phát và VAS duy trì ổn định ở mức trên 13.700 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh. Thép TungHo ghi nhận mức tăng cao nhất với giá CB240 đạt 14.040 đồng/kg (tăng 640 đồng/kg) và D10 CB300 lên 14.190 đồng/kg (tăng 440 đồng/kg). VAS tại khu vực này cũng tăng khoảng 360 đồng/kg cho cả hai dòng sản phẩm. Riêng Hòa Phát điều chỉnh giảm 250 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300.

Xu hướng tăng giá nhẹ cho thấy thị trường thép nội địa đang phản ứng với các yếu tố cung – cầu và chi phí nguyên liệu, dù tiêu thụ vẫn còn gặp khó khăn do thời tiết bất lợi và hoạt động xây dựng chậm lại tại nhiều địa phương.