Tài chính - Thị trường Giá thịt heo hôm nay 6/3: Liên tục tăng cao Giá thịt heo hôm nay 6/3: Giá thịt heo trên cả nước liên tục tăng cao, gây ảnh hưởng đến cả người bán và người tiêu dùng. Hiện tại, giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại khu vực miền Nam, lên đến 81.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 71.000 - 75.000 đồng/kg, trong khi tại miền Nam, mức giá cao nhất đạt 81.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ đợt đỉnh điểm vào tháng 5/2020, khi giá heo hơi từng chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg.

So với cuối năm 2024, giá heo hơi đã tăng hơn 17% chỉ trong vòng hơn hai tháng. Cụ thể, trước Tết, giá heo hơi tại miền Bắc chỉ dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg, còn miền Nam ở mức 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các chợ dân sinh và siêu thị cũng tăng đáng kể. Tại chợ Yên Xá (Hà Nội), giá thịt ba chỉ dao động từ 150.000 - 170.000 đồng/kg, trong khi xương sườn có giá khoảng 160.000 đồng/kg. Tại chợ Xa La, giá sườn non đã lên tới 180.000 đồng/kg, trong khi thịt ba chỉ có giá 170.000 đồng/kg.

Không chỉ tại các chợ, giá thịt heo tại các siêu thị cũng có mức tăng mạnh. Tại Winmart Hà Đông, thịt ba rọi đặc biệt có giá 261.900 đồng/kg, còn sườn lợn lên đến 309.900 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Ngà, một tiểu thương tại chợ Yên Xá, chia sẻ: “Giá thịt heo tăng mạnh khiến việc kinh doanh gặp khó khăn. Người mua ít đi, bán chậm hơn, có ngày còn phải gửi hàng lại nhà hàng vì không bán hết.”

Tương tự, chị Liên, một tiểu thương tại chợ Xa La, cũng cho biết: “thịt heo trước đây chỉ 130.000 - 140.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 150.000 - 180.000 đồng/kg. Nhiều người ngại mua, chỉ mua số lượng nhỏ để tiết kiệm chi tiêu.”

Người tiêu dùng cũng đang tìm cách thích ứng với mức giá mới. Bà Hồng, một người dân tại Hà Đông, chia sẻ rằng bà phải mua ít hơn và kết hợp với các thực phẩm khác để giảm bớt chi phí. Trong khi đó, chị Nga, một khách hàng khác, cho biết đã nhờ người thân ở quê tìm nguồn thịt rẻ hơn để gửi xuống Hà Nội, tránh mua giá cao tại chợ.

Lý do chính khiến giá heo hơi tăng mạnh là do nguồn cung giảm sút sau dịp Tết. Theo ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, tổng đàn lợn cả nước đã giảm mạnh do dịch bệnh cuối năm 2024, đặc biệt là dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, lượng thịt heo tiêu thụ mạnh vào dịp Tết cũng góp phần làm nguồn cung trở nên khan hiếm hơn ngay sau kỳ nghỉ lễ. Tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, lượng heo hơi đổ về chỉ còn 400 - 500 con/ngày, giảm mạnh so với mức trung bình trước đây là 2.000 - 2.500 con/ngày.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, xu hướng tăng giá thịt heo có thể sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới, do tổng đàn lợn chưa kịp phục hồi và nguồn cung vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa gây tác động quá lớn đến nền kinh tế. Ông nhắc lại rằng vào năm 2020, giá heo hơi từng chạm mức 105.000 đồng/kg, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm đó tăng lên 6,73%. Trong khi đó, hiện tại, giá heo hơi mới dao động ở mức 80.000 đồng/kg, và CPI tháng 1/2025 chỉ ở mức 3,68%.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để ngành chăn nuôi tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng thịt heo.

Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn ra tại một số khu vực, trong khi việc tiêm vắc xin phòng dịch chưa được triển khai rộng rãi. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm soát tình trạng buôn lậu động vật qua biên giới, khiến nguồn cung từ nhập lậu cũng bị hạn chế.

Trước tình hình giá thịt heo tăng cao, Bộ NN&MT đã đề xuất một số biện pháp để bình ổn thị trường. Một trong những giải pháp quan trọng là thúc đẩy tiêm vắc xin phòng chống dịch tả lợn châu Phi, giúp bảo vệ đàn lợn và ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong tương lai.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất hỗ trợ chăn nuôi theo hướng bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp và hộ nông dân mở rộng sản xuất, tái đàn hợp lý để đảm bảo cung ứng thịt heo ổn định cho thị trường.

Trong thời gian tới, nếu các biện pháp này được thực hiện đồng bộ, giá thịt heo có thể sẽ dần hạ nhiệt và quay trở lại mức hợp lý hơn, giúp ổn định đời sống của người dân và hoạt động kinh doanh của các tiểu thương.