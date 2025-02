Giá vàng chiều nay 28/2/2025: Giảm mạnh thủng mốc 90 triệu đồng

Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 28/2/2025: Giảm mạnh thủng mốc 90 triệu đồng Thị trường vàng thế giới đang trong xu hướng giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong nhiều tuần qua. Trong nước, giá vàng cũng giảm mạnh thủng mốc 90 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay

Tính đến 14h30, giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC được niêm yết ở mức 88,5-90,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với trước đó, giá giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức tương tự: 88,5-90,5 triệu đồng/lượng, với mức giảm giống Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 88,8-90,5 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán tại đây là 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 90-91 triệu đồng/lượng. So với sáng qua, giá giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán là 1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 90,05-91,3 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa mua và bán là 1,25 triệu đồng/lượng.

Cập nhật chi tiết giá vàng

1. DOJI - Cập nhật: 28/02/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 88,500 ▼400K 90,500 ▼700K AVPL/SJC HCM 88,500 ▼400K 90,500 ▼700K AVPL/SJC ĐN 88,500 ▼400K 90,500 ▼700K Nguyên liệu 9999 - HN 90,000 ▼100K 90,400 ▼200K Nguyên liệu 999 - HN 89,900 ▼100K 90,300 ▼200K AVPL/SJC Cần Thơ 88,500 ▼400K 90,500 ▼700K

2. PNJ - Cập nhật: 28/02/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 89.800 ▼500K 90.500 ▼700K TPHCM - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Hà Nội - PNJ 89.800 ▼500K 90.500 ▼700K Hà Nội - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Đà Nẵng - PNJ 89.800 ▼500K 90.500 ▼700K Đà Nẵng - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Miền Tây - PNJ 89.800 ▼500K 90.500 ▼700K Miền Tây - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - PNJ 89.800 ▼500K 90.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 89.800 ▼500K Giá vàng nữ trang - SJC 88.500 ▼400K 90.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 89.800 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 88.000 ▼600K 90.500 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 87.910 ▼600K 90.410 ▼600K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 87.200 ▼590K 89.700 ▼590K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 80.500 ▼550K 83.000 ▼550K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 65.530 ▼450K 68.030 ▼450K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 59.190 ▼410K 61.690 ▼410K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 56.480 ▼390K 58.980 ▼390K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 52.860 ▼360K 55.360 ▼360K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 50.590 ▼350K 53.090 ▼350K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.300 ▼250K 37.800 ▼250K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.590 ▼220K 34.090 ▼220K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.520 ▼190K 30.020 ▼190K

3. AJC - Cập nhật: 28/02/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 8,910 ▼20K 9,120 ▼40K Trang sức 99.9 8,900 ▼20K 9,110 ▼40K NL 99.99 8,910 ▼20K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,900 ▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,000 ▼20K 9,130 ▼40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,000 ▼20K 9,130 ▼40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,000 ▼20K 9,130 ▼40K Miếng SJC Thái Bình 8,850 ▼70K 9,050 ▼70K Miếng SJC Nghệ An 8,850 ▼70K 9,050 ▼70K Miếng SJC Hà Nội 8,850 ▼70K 9,050 ▼70K

Giá vàng thế giới

Tính đến 14h30, giá vàng thế giới trên Kitco được ghi nhận ở mức 2.858 USD/ounce, giảm 32 USD/ounce so với đầu phiên giao dịch trước.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là do đồng USD tăng mạnh. Chỉ số US Dollar Index đo biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đang ở mức 107,305 điểm, tăng 0,08%.

Ngoài ra, giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ tuyên bố mới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế. Cụ thể, ông Trump thông báo áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico từ thứ Ba tuần tới, cùng với mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc đã được áp dụng từ đầu tháng này.

Thông tin này gây ra phản ứng trái chiều trên thị trường, dẫn đến áp lực bán tháo vàng. Các nhà phân tích cho biết một nửa mức giảm giá vàng đến từ việc đồng USD mạnh lên, phần còn lại do áp lực bán trực tiếp trên thị trường vàng.

Thị trường vàng cũng chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 1 tăng 3,1%, vượt xa dự báo 1,3% của các nhà phân tích. Con số này đảo chiều so với mức giảm 1,8% trong tháng 12.

Ngoài ra, dữ liệu từ Hiệp hội môi giới bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) cho thấy chỉ số hợp đồng mua nhà chờ xử lý giảm 4,6% trong tháng 1, xuống mức thấp kỷ lục 70,6 - trái ngược với kỳ vọng tăng 1,3%.

Việc lãi suất thế chấp tại Mỹ dao động từ 6,91% đến 7,04% trong tháng 1 khiến khả năng chi trả nhà ở suy yếu, góp phần gây áp lực lên giá vàng.