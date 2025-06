Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 6/6/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục nới rộng khoảng cách với vàng thế giới Giá vàng chiều nay 6/6/2025 ghi nhận xu hướng tăng tại thị trường trong nước, tiếp tục nới rộng khoảng cách với vàng thế giới.

Cập nhật giá vàng chiều nay 6/6/2025 tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận vào chiều nay (6/6/2025), giá vàng hôm nay 6/6/2025 tại thị trường trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, với hầu hết các loại vàng đều ghi nhận mức giá cao hơn so với phiên trước. Dưới đây là chi tiết giá vàng được niêm yết tại các doanh nghiệp lớn:

Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng giao dịch ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua), 118 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng SJC tại TP Hồ Chí Minh do PNJ niêm yết đạt 116 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua), 118 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giữ mức giá 115,4 triệu đồng/lượng mua vào và 117,7 triệu đồng/lượng bán ra (đi ngang so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 116 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua), 118 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Miền Tây đồng loạt ghi nhận 112 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua), 114,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng Mi Hồng đạt mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua), 117,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng Phú Quý giao dịch ở mức 115 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua), 118 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 111,3 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua), 113,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua). Trong khi đó, vàng nữ trang 18K (750) ghi nhận 78 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 220.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Như vậy, chốt phiên giá vàng ngày 6/6/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh, với giá vàng miếng SJC đạt mức cao nhất 118 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều doanh nghiệp. Riêng vàng DOJI giữ nguyên mức giá so với phiên trước, trong khi các loại vàng khác đồng loạt đi lên, phản ánh sức hút mạnh mẽ của vàng trong bối cảnh thị trường biến động.

Bảng giá vàng chiều nay 6/6/2025 ở trong nước chi tiết:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 116,0 ▲600K 118,0 ▲300K Tập đoàn DOJI 115,4 - 115,4 - Mi Hồng 116,5 ▲500K 117,7 ▲200K PNJ 112,0 ▲100K 114,4 ▲400K Vietinbank Gold 118,0 ▲300K Bảo Tín Minh Châu 116,0 ▲600K 118,0 ▲300K Phú Quý 115,0 ▲100K 118,0 ▲300K

1. DOJI - Cập nhật: 06/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 115.400 117.700 AVPL/SJC HCM 115.400 117.700 AVPL/SJC ĐN 115.400 117.700 Nguyên liệu 9999 - HN 108.500 112.000 Nguyên liệu 999 - HN 108.400 111.900

2. PNJ - Cập nhật: 06/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K TPHCM - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Hà Nội - PNJ 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Hà Nội - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Đà Nẵng - PNJ 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Đà Nẵng - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Miền Tây - PNJ 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Miền Tây - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Giá vàng nữ trang - PNJ 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 112.000 ▲100K Giá vàng nữ trang - SJC 116.000 ▲600K 118.000 ▲300K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 112.000 ▲100K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 112.000 ▲100K 114.400 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 111.300 ▲300K 113.800 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 111.190 ▲300K 113.690 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 110.490 ▲300K 112.990 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 110.260 ▲290K 112.760 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 78.000 ▲220K 85.500 ▲220K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.220 ▲170K 66.720 ▲170K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.990 ▲120K 47.490 ▲120K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 101.840 ▲270K 104.340 ▲270K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.070 ▲180K 69.570 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 66.620 ▲190K 74.120 ▲190K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 70.030 ▲200K 77.530 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.330 ▲120K 42.830 ▲120K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.200 ▲90K 37.700 ▲90K

3. SJC - Cập nhật: 06/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 116.000

▲600K 118.000

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 116.000

▲600K 118.020

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 116.000

▲600K 118.030

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 112.000

▲300K 114.300

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 112.000

▲300K 114.400

▲300K Nữ trang 99,99% 112.000

▲300K 113.700

▲300K Nữ trang 99% 108.074

▲297K 112.574

▲297K Nữ trang 68% 70.573

▲204K 77.473

▲204K Nữ trang 41,7% 40.667

▲125K 47.567

▲125K

Cập nhật giá vàng chiều nay 6/6/2025 trên thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 15h30 ngày 6/6/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.363,89 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.230 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,43 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (116,0-118,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,56 triệu.

Sau khi giảm sâu, giá vàng bắt đầu phục hồi nhẹ vào buổi chiều, tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được đỉnh cao trước đó. Đặc biệt, trong khoảng từ 6:00 sáng đến 12:00 trưa, giá vàng dao động quanh mức 3.360 USD, phản ánh sự do dự của nhà đầu tư. Dải giá trung bình trong ngày dao động từ 3.340 USD đến 3.400 USD, cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế và tâm lý đầu tư.

Nhìn chung, chốt phiên giá vàng ngày 6/6/2025, giá vàng thế giới có phần trầm lắng so với đỉnh cao ban đầu, nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều thời điểm trước. Điều này có thể liên quan đến các dữ liệu kinh tế mới hoặc tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đòi hỏi sự theo dõi sát sao trong những giờ tiếp theo.