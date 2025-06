Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 5/6/2025: Vàng trong nước giữ mức tăng gần triệu đồng, vàng thế giới sát mốc 3400 USD Giá vàng chiều 5/6/2025, vàng SJC và vàng nhẫn tăng gần triệu đồng, vàng thế giới ổn định gần 3.400 USD, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2025 tại thị trường trong nước tràn ngập sắc xanh, tăng gần triệu đồng

Tại thời điểm khảo sát lúc 15h30 ngày 5/6/2025, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, với nhiều thương hiệu vàng điều chỉnh giá. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 115,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tương tự, giá vàng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng ghi nhận mức giá tương tự, cho thấy sự đồng nhất trong xu hướng tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 116 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,5 triệu đồng/lượng (bán ra), với mức tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Tại PNJ, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 115,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 117,7 triệu đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày trước đó. Điều này cho thấy một xu hướng tích cực trong thị trường vàng.

Giá vàng nữ trang cũng không kém phần sôi động khi nhiều sản phẩm ghi nhận mức tăng từ 290 nghìn đồng đến 700 nghìn đồng, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng.

Chốt phiên giá vàng ngày 5/6/2025, giá vàng SJC và nhiều loại vàng khác đều có xu hướng tăng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Các chuyên gia dự đoán rằng thị trường vàng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu vàng ngày càng gia tăng.

Bảng giá vàng chiều nay 5/6/2025 ở trong nước chi tiết:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 115,4 ▲500K 117,7 ▲500K Tập đoàn DOJI 115,4 ▲500K 117,7 ▲500K Mi Hồng 116,0 ▲200K 117,5 ▲500K PNJ 111,9 ▲700K 114,0 ▲400K Vietinbank Gold 117,7 ▲500K Bảo Tín Minh Châu 115,4 ▲500K 117,7 ▲500K Phú Quý 114,9 ▲500K 117,7 ▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 115.400

▲500K 117.700

▲500K AVPL/SJC HCM 115.400

▲500K 117.700

▲500K AVPL/SJC ĐN 115.400

▲500K 117.700

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 108.500

▲500K 112.000

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 108.400

▲500K 111.900

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K TPHCM - SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Hà Nội - PNJ 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Hà Nội - SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Đà Nẵng - SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Miền Tây - PNJ 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Miền Tây - SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - PNJ 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Giá vàng nữ trang - SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 111.900 ▲700K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC 115.400 ▲500K 117.700 ▲500K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 111.900 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 111.900 ▲700K 114.000 ▲400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 111.000 ▲500K 113.500 ▲500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 110.890 ▲500K 113.390 ▲500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 110.190 ▲490K 112.690 ▲490K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 109.970 ▲500K 112.470 ▲500K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 77.780 ▲380K 85.280 ▲380K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.050 ▲290K 66.550 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.870 ▲210K 47.370 ▲210K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 101.570 ▲460K 104.070 ▲460K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.890 ▲310K 69.390 ▲310K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 66.430 ▲330K 73.930 ▲330K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 69.830 ▲340K 77.330 ▲340K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.210 ▲180K 42.710 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.110 ▲170K 37.610 ▲170K

3. SJC - Cập nhật: 05/06/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 115.400

▲500K 117.700

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 115.400

▲500K 117.720

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 115.400

▲500K 117.730

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 111.500

▲500K 114.000

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 111.500

▲500K 114.100

▲500K Nữ trang 99,99% 111.500

▲500K 113.400

▲500K Nữ trang 99% 107.777

▲495K 112.277

▲495K Nữ trang 68% 70.369

▲340K 77.269

▲340K Nữ trang 41,7% 40.542

▲208K 47.442

▲208K

Cập nhật giá vàng chiều nay 5/6/2025 trên thế giới tiến sát 3.400 USD/Ounce

Tại thời điểm giao dịch lúc 15h30 ngày 5/6/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.373,02 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.230 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,72 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (115,4-117,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 10,98 triệu.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6/2025, trên thị trường thế giới gần như không thay đổi nhiều so với trước đó. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu, đồng thời chờ đợi số liệu việc làm mới từ Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày mai. Những thông tin này có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong thời gian tới. Hiện tại, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,3%, đạt mức 3.365,73 USD mỗi ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 0,3%, còn 3.388,90 USD mỗi ounce.

Theo các chuyên gia, những biến động nhỏ về giá vàng trong giai đoạn này không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung. Vàng vẫn đang giữ được vị thế ổn định trên thị trường. Một phần lý do là vì vàng được xem là tài sản an toàn, thường được ưa chuộng khi kinh tế hoặc chính trị có nhiều bất ổn. Ngoài ra, môi trường lãi suất thấp cũng giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn, bởi khi lãi suất giảm, việc giữ vàng sẽ ít tốn kém hơn so với các tài sản khác.

Tuy nhiên, thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế tại Mỹ. Gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo cáo rằng hoạt động kinh tế nước này đang chậm lại, với chi phí và giá cả tăng do các chính sách tăng thuế quan. Ngành dịch vụ của Mỹ cũng ghi nhận sự suy giảm lần đầu tiên trong gần một năm. Đồng thời, báo cáo việc làm tư nhân cho thấy số lượng lao động mới được tuyển dụng trong tháng 5 là thấp nhất trong hơn hai năm qua. Những thông tin này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn khi giao dịch vàng.

Bên cạnh đó, các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang tác động đến thị trường. Ông Trump đã tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu, đồng thời gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người “rất khó để đàm phán”. Ông cũng tiếp tục kêu gọi Fed giảm lãi suất để kích thích kinh tế. Những động thái này tạo ra tâm lý chờ đợi trên thị trường vàng, khiến giá vàng dao động nhưng chưa thể vượt qua mức cao nhất trong tuần.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng có biến động. Giá bạc giảm 1,4%, xuống còn 34,47 USD mỗi ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng nhẹ 0,4%, đạt 1.089,41 USD, còn palladium giảm 0,4%, ở mức 997,19 USD. Nhìn chung, giá vàng hôm nay vẫn đang giữ ở mức cao nhờ tính chất an toàn của nó, nhưng các yếu tố kinh tế và chính trị đang khiến thị trường thận trọng hơn.