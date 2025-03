Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 28/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đắt chưa từng có, tăng gần 2 triệu Giá vàng chiều nay 28/3/2025 tăng vọt, trong nước chạm 100,7 triệu đồng/lượng, thế giới đạt 3072,89 USD/ounce, đắt kỷ lục, tăng gần 2 triệu.

Cập nhật giá vàng chiều nay 28/3/2025 tại thị trường trong nước

Vào lúc 16:00 chiều ngày 28/3/2025, giá vàng chiều nay 28/3/2025 tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và AJC ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trên toàn quốc, thu hút sự chú ý của giới đầu tư và người tiêu dùng. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đồng loạt ở mức 98,7 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng, phản ánh giá vàng chiều nay 28/3/2025 đang trong xu hướng nóng lên, với lực cầu tăng đáng kể trên thị trường.

Đối với vàng nguyên liệu, DOJI công bố giá vàng 9999 tại Hà Nội đạt 98,9 - 99,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, vàng 999 được niêm yết ở mức 98,8 - 99,7 triệu đồng/lượng, cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Sự bứt phá này cho thấy giá vàng chiều nay 28/3/2025 không chỉ sôi động ở vàng miếng mà còn lan tỏa sang các loại vàng nguyên liệu, hứa hẹn một ngày giao dịch đầy biến động.

Tại PNJ, giá vàng chiều nay 28/3/2025 tiếp tục khẳng định sức nóng khi giá vàng miếng SJC tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và miền Tây đồng loạt đạt 98,7 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước. Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 được ấn định ở mức 98,7 - 100,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nữ trang 999.9 dao động từ 98,1 - 100,6 triệu đồng/lượng, đều tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Các loại vàng nữ trang khác như 916 (22K), 750 (18K) và 585 (14K) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt đạt 89,75 - 92,25 triệu đồng/lượng, 73,1 - 75,6 triệu đồng/lượng và 56,5 - 59 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá mua - bán ổn định từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng, cho thấy giá vàng chiều nay 28/3/2025 tại PNJ đang phản ánh xu hướng tăng đồng bộ trên mọi phân khúc.

Cùng thời điểm, AJC cũng không nằm ngoài cơn sốt giá vàng khi niêm yết giá vàng miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An và Hà Nội ở mức 98,8 - 100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất. Giá nhẫn tròn và trang sức 99.99 của AJC dao động từ 97,6 - 100,4 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn và đồ vàng tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội đạt 98,5 - 100,5 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ từ 90.000 - 110.000 đồng/lượng. Sự đồng điệu trong biến động giá này khẳng định giá vàng chiều nay 28/3/2025 đang bước vào giai đoạn sôi động, hứa hẹn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư theo dõi sát sao.

Với đà tăng ấn tượng trên cả vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức, giá vàng chiều nay 28/3/2025 không chỉ phản ánh sức hút của kim loại quý mà còn cho thấy tâm lý thị trường đang dần chuyển biến tích cực. Hãy tiếp tục cập nhật để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất!

Bảng giá vàng chiều nay 28/3/2025 ở trong nước chi tiết:

Đơn vị/Loại vàng Mua vào (triệu đồng) Bán ra (triệu đồng) DOJI AVPL/SJC HN 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K AVPL/SJC HCM 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K AVPL/SJC ĐN 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K Nguyên liệu 9999 - HN 98,900 ▲1700K 99,800 ▲1200K Nguyên liệu 999 - HN 98,800 ▲1700K 99,700 ▲1200K Cập nhật: 28/03/2025 16:00 PNJ TPHCM - PNJ 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1300K TPHCM - SJC 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K Hà Nội - PNJ 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1300K Hà Nội - SJC 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K Đà Nẵng - PNJ 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1300K Đà Nẵng - SJC 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K Miền Tây - PNJ 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1300K Miền Tây - SJC 98,700 ▲1300K 100,700 ▲1800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98,700 ▲1300K Vàng nữ trang 999.9 98,100 ▲1300K 100,600 ▲1300K Vàng nữ trang 999 98,000 ▲1300K 100,500 ▲1300K Vàng nữ trang 99 97,190 ▲1280K 99,690 ▲1280K Vàng 916 (22K) 89,750 ▲1190K 92,250 ▲1190K Vàng 750 (18K) 73,100 ▲970K 75,600 ▲970K Vàng 680 (16.3K) 66,060 ▲890K 68,560 ▲890K Vàng 650 (15.6K) 63,040 ▲840K 65,540 ▲840K Vàng 610 (14.6K) 59,020 ▲800K 61,520 ▲800K Vàng 585 (14K) 56,500 ▲760K 59,000 ▲760K Vàng 416 (10K) 39,500 ▲540K 42,000 ▲540K Vàng 375 (9K) 35,380 ▲490K 37,880 ▲490K Vàng 333 (8K) 30,850 ▲430K 33,350 ▲430K Cập nhật: 28/03/2025 16:00 AJC Trang sức 99.99 9,760 ▲90K 10,040 ▲90K Trang sức 99.9 9,750 ▲90K 10,030 ▲90K NL 99.99 9,760 ▲90K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,750 ▲90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,850 ▲90K 10,050 ▲90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,870 ▲110K 10,070 ▲110K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,850 ▲90K 10,050 ▲90K Miếng SJC Thái Bình 9,880 ▲130K 10,070 ▲180K Miếng SJC Nghệ An 9,880 ▲130K 10,070 ▲180K Miếng SJC Hà Nội 9,880 ▲130K 10,070 ▲180K Cập nhật: 28/03/2025 16:00

Cập nhật giá vàng chiều nay 28/3/2025 trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 3h46 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3072,89 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 37,18 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 97,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 0,99 triệu đồng/lượng.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh vào ngày 28/3 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu, bắt đầu từ tuần sau. Quyết định này gây lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện, khiến giá vàng – tài sản an toàn – tăng lên mức kỷ lục. Các nhà đầu tư lo lắng, đặc biệt khi ngành ô tô toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ô tô là ngành kinh tế quan trọng, chỉ số Nikkei giảm gần 2%, với Toyota và Honda lao dốc, trong khi chỉ số chính của Hàn Quốc cũng mất 2%. Ở châu Âu, hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0,2%, còn thị trường Mỹ ít biến động. Chuyên gia Fred Neumann từ HSBC cho rằng thuế này không quá bất ngờ và các nhà sản xuất có thể điều chỉnh chuỗi cung ứng hoặc tăng giá bán tại Mỹ để giảm thiệt hại.

Nhiều hãng xe như Volvo, Audi, Mercedes-Benz, Hyundai đã lên kế hoạch chuyển một phần sản xuất, còn Ferrari dự định tăng giá xe lên đến 10%. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,6% khi nhà đầu tư chờ đợi thông tin về thuế của Trump với Trung Quốc. Trump cũng để ngỏ khả năng giảm thuế nếu đạt thỏa thuận với ByteDance về TikTok.

Thị trường đang chờ phản ứng từ các mức thuế trả đũa của Mỹ vào ngày 2/4. Thierry Wizman từ Macquarie nhận định, thuế quan sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế nhưng lại đẩy lạm phát lên. Đồng đô la Mỹ ổn định trước báo cáo lạm phát, với chỉ số PCE cốt lõi dự kiến tăng lên 2,7% trong tháng 2, dù đồng tiền này có thể giảm trong quý do lo ngại về kinh tế Mỹ.

Đồng yen Nhật mạnh lên, đạt 150,675 mỗi đô la, tăng gần 4% trong quý nhờ kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản nâng lãi suất. Lạm phát tại Tokyo tăng nhanh trong tháng 3, củng cố dự đoán này. Trong khi đó, giá vàng đạt đỉnh mới 3.079,5 USD/ounce, tăng hơn 17% từ đầu năm, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và các ngân hàng trung ương mua vào. Giá dầu giảm nhẹ, với Brent ở 73,85 USD/thùng và WTI ở 69,73 USD/thùng, do lo ngại về nguồn cung và tác động của thuế quan.