Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 17/5/2025: Giá vàng trong nước và thế giới gặp sóng gió, diễn biến chóng mặt Giá vàng hôm nay 17/5/2025 lao dốc trong nước, thế giới chao đảo giữa lạm phát và bất ổn, thị trường đối mặt sóng gió lớn.

Cập nhật giá vàng hôm nay 17/5/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 11h00 ngày 17/5/2025, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm mạnh tại hầu hết các thương hiệu lớn. Mức giảm dao động từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phản ánh sự điều chỉnh đáng kể của thị trường sau những phiên tăng trước đó.

Giá vàng SJC tại Hà Nội và TP.HCM cùng giảm 200.000 đồng/lượng, hiện được niêm yết ở mức 115,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tương tự, tại Tập đoàn DOJI, mức giá cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với giá mua vào và bán ra lần lượt là 115,5 triệu đồng/lượng và 118,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng ghi nhận sự biến động trái chiều. Cụ thể, giá mua vào tăng 400.000 đồng/lượng lên mức 117 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng, xuống còn 118,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng PNJ giảm sâu nhất trong ngày với mức giảm lên tới 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện giá mua vào tại PNJ chỉ còn 111 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 114 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng/lượng, với mức giá mua vào và bán ra lần lượt là 115,5 triệu đồng/lượng và 118,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Phú Quý, giá mua vào giữ nguyên ở mức 115 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra giảm mạnh 700.000 đồng/lượng, xuống còn 114 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/5/2025 giảm mạnh trên diện rộng, đặc biệt là tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý. Đây có thể là tín hiệu điều chỉnh của thị trường sau những phiên tăng giá liên tiếp. Với mức giảm sâu, đây cũng có thể là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cân nhắc mua vào, tận dụng mức giá thấp để tích trữ vàng.

Tính đến 11h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111,0-114,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,0-117,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 17/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 115,5 ▼200K 118,5 ▼200K Tập đoàn DOJI 115,5 ▼200K 118,5 ▼200K Mi Hồng 117,0 ▲400 118,5 ▼100K PNJ 111,0 ▼700K 114,0 ▼700K Vietinbank Gold 118,5 ▼200K Bảo Tín Minh Châu 115,5 ▼200K 118,5 ▼200K Phú Quý 115,0 - 114,0 ▼700K

1. DOJI - Cập nhật: 17/5/2025 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 115.500

▼2 00K 118.500

▼200K AVPL/SJC HCM 115.500

▼2 00K 118.500

▼200K AVPL/SJC ĐN 115.500

▼2 00K 118.500

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 108.200

▼7 00K 111.500

▼7 00K Nguyên liệu 999 - HN 108.100

▼7 00K 111.400

▼7 00K

2. PNJ - Cập nhật: 17/05/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K TPHCM - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Hà Nội - PNJ 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Hà Nội - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Đà Nẵng - PNJ 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Đà Nẵng - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Miền Tây - PNJ 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Miền Tây - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Giá vàng nữ trang - PNJ 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 111.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - SJC 115.500 ▼200K 118.500 ▼200K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 111.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 111.000 ▼700K 114.000 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 111.000 ▼700K 113.500 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 110.890 ▼700K 113.390 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 110.190 ▼700K 112.690 ▼700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 109.970 ▼690K 112.470 ▼690K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 77.780 ▼520K 85.280 ▼520K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.050 ▼410K 66.550 ▼410K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.870 ▼290K 47.370 ▼290K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 101.570 ▼640K 104.070 ▼640K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.890 ▼420K 69.390 ▼420K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 66.430 ▼450K 73.930 ▼450K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 69.830 ▼480K 77.330 ▼480K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.210 ▼270K 42.710 ▼270K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.110 ▼230K 37.610 ▼230K

3. SJC - Cập nhật: 17/5/2025 11:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 115.500

▼200K 118.500

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 115.500

▼200K 118.520

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 115.500

▼200K 118.530

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 111.000

▼700K 114.000

▼700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 111.000

▼700K 113.400

▼700K Nữ trang 99,99% 111.000

▼700K 113.400

▼700K Nữ trang 99% 107.777

▼693K 112.277

▼693K Nữ trang 68% 70.769

▼476K 77.269

▼476K Nữ trang 41,7% 40.942

▼291K 47.442

▼291K

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 17/5/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 11h30 ngày 17/5/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.198,67 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.110 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 101,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (115,7-118,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,3 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận mức giảm mạnh, đánh dấu tuần tồi tệ nhất trong vòng 6 tháng qua. Tính đến 16h33 (giờ GMT), giá vàng giao ngay giảm 0,9%, xuống còn 3.210,19 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã mất hơn 3% giá trị, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2024.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm sâu là do đồng USD tăng giá và những tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại đã làm giảm nhu cầu đối với vàng – vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Đồng thời, việc đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Trong tuần này, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cắt giảm tạm thời các mức thuế trả đũa lẫn nhau, vốn được áp dụng từ tháng 4. Điều này đã cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, sự phục hồi của đồng USD, với tuần tăng thứ tư liên tiếp, tiếp tục gây áp lực lên giá vàng.

Trước đó, vàng đã đạt mức cao kỷ lục 3.500,05 USD/ounce vào tháng trước, nhờ vào việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, lo ngại về chiến tranh thương mại và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế và các cuộc đàm phán thương mại gần đây đã khiến vàng mất đi phần nào sức hút.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia nhận định rằng giá vàng vẫn có thể được hỗ trợ trong thời gian tới. Các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang chậm lại và dữ liệu kinh tế yếu hơn dự kiến tại Mỹ trong tuần qua đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho vàng, vì kim loại quý này không mang lại lợi suất nhưng lại được coi là nơi lưu trữ giá trị an toàn.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, mặc dù giá vàng giảm trong tuần này, nhưng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vào khi giá giảm. Điều này cho thấy vàng vẫn là một tài sản được ưa chuộng trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu và lạm phát vẫn còn nhiều bất định.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức giảm trong ngày hôm nay. Giá bạc giảm 1,2%, xuống còn 32,28 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm 0,4%, còn 985,30 USD/ounce, và palladium giảm 1%, ở mức 958,56 USD/ounce.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 17/5/2025 trên thị trường thế giới chịu nhiều áp lực từ sự phục hồi của đồng USD và tâm lý lạc quan về thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và lạm phát còn nhiều biến động.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 17/5/2025 giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay 17/5/2025 tiếp tục giảm, theo Kitco, do tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi. Báo cáo từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số tâm lý tháng 5 chỉ đạt 50,8 điểm, thấp hơn mức 52,2 điểm của tháng 4 và dưới kỳ vọng 53,4 điểm. Tâm lý tiêu dùng đã giảm gần 30% từ đầu năm 2025, phản ánh sự lo ngại về kinh tế.

Kỳ vọng lạm phát tại Mỹ tăng cao, trong khi số nhà khởi công tháng trước tăng nhẹ 1,6% lên 1,361 triệu căn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 1,7%, đặc biệt nhà đơn lập giảm 2,1%. Số giấy phép xây dựng cũng sụt giảm, cho thấy nhu cầu nhà ở yếu do lãi suất vay cao, làm tăng sức hút của vàng như tài sản an toàn.

Báo cáo “In Gold We Trust” từ Incrementum AG dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2030. Lạm phát khó kiểm soát và nợ công toàn cầu tăng nhanh khiến vàng trở thành tài sản tiền tệ quan trọng. Chính sách lãi suất thấp làm giảm niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng để phòng hộ tài chính.

Giá vàng hôm nay 17/5/2025 được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị, tâm lý tiêu dùng giảm và lạm phát tăng. Các yếu tố này tạo lực đẩy cho thị trường vàng. Với vai trò tài sản an toàn, vàng được xem là lựa chọn hấp dẫn trong thập kỷ tới, đặc biệt trong bối cảnh tài chính và chính trị toàn cầu biến động.