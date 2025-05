Tài chính - Thị trường Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 17/5/2025: Giá tiêu trong nước tăng lên 127.000/kg Giá tiêu ngày 17/5/2025 ở trong nước dự báo tăng nhẹ lên 127.000/kg, với Đắk Lắk, Đắk Nông dẫn đầu xu hướng, tín hiệu tích cực cho nông dân.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 16/5/2025 mới nhất

Giá cà phê hôm nay 16/5/2025 trên thị trường thế giới đang có những biến động trái chiều đầy thú vị, với Arabica bật tăng mạnh trong khi Robusta tiếp tục suy yếu do áp lực dư cung. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2025 giảm 39 USD/tấn, xuống còn 4.971 USD/tấn, và hợp đồng tháng 9/2025 giảm 27 USD/tấn, đạt 4.960 USD/tấn – mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Sự sụt giảm này xuất phát từ đà thu hoạch thuận lợi tại Brazil và Indonesia, khiến nguồn cung Robusta tăng cao, gây áp lực giảm giá. Ngược lại, tại sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận đà tăng ấn tượng với hợp đồng tháng 7/2025 đạt 375 cent/lb (tăng 10,2 cent/lb) và tháng 9 đạt 371,35 cent/lb (tăng 9,55 cent/lb). Lý do chính là lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng trồng Arabica chủ lực ở Brazil, yếu tố từng khiến thị trường lao dốc đầu tháng nhưng nay lại trở thành động lực hỗ trợ giá.

Tình hình giá cà phê hôm nay 16/5/2025 phản ánh rõ sự phụ thuộc của thị trường vào điều kiện thời tiết và sản lượng thu hoạch. Trong bối cảnh này, người nông dân và doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất và xuất khẩu. Với Robusta đang chịu áp lực dư cung, việc tối ưu hóa chất lượng và tìm kiếm thị trường mới có thể là giải pháp. Trong khi đó, Arabica với đà tăng giá là cơ hội để các nhà xuất khẩu tận dụng, đặc biệt khi thời tiết Brazil vẫn là yếu tố cần theo dõi sát sao trong những ngày tới.

Giá cà phê Robusta London có xu hướng giảm

Giá cà phê Arabica New York có đà tăng

Cập nhật giá cà phê trong nước ngày 16/5/2025 mới nhất: Có dấu hiệu tích cực

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 126,200 +200 Lâm Đồng 125,900 +200 Gia Lai 126,000 0 Đắk Nông 126,200 0

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông đang cho thấy xu hướng tăng nhẹ và giữ vững sự ổn định, mang lại tín hiệu lạc quan cho người nông dân. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk đạt mức trung bình 126,200 VNĐ/kg, tăng 200 VNĐ/kg, trong khi Lâm Đồng cũng ghi nhận mức giá 125,900 VNĐ/kg với cùng mức tăng tương tự.

Sự nhích nhẹ này có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ trong nước và quốc tế đang dần cải thiện. Ngược lại, giá cà phê tại Gia Lai ổn định ở 126,000 VNĐ/kg, không thay đổi, và Đắk Nông cũng giữ vững ở 126,200 VNĐ/kg, cho thấy nguồn cung tại hai khu vực này đang được kiểm soát tốt.

Dự báo giá cà phê ngày mai 17/5/2025 tăng nhẹ vượt ngưỡng

Giá cà phê ngày 17/5/2025 được dự báo sẽ có tin hiệu lạc quan. Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta – loại cà phê phổ biến ở Việt Nam – có thể tăng giá nhẹ sau thời gian giảm liên tục. Các chuyên gia cho rằng nếu lượng cà phê Brazil bán ra không còn quá nhiều, giá Robusta trên sàn London sẽ nhích lên một chút. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá cà phê ngày 17/5/2025 được dự đoán dao động từ 125.000 đến 125.500 đồng/kg. Một số nơi như Đắk Lắk và Đắk Nông có thể tăng nhẹ 100 đến 200 đồng/kg, nhờ tâm lý tích cực từ sự tăng giá của cà phê Arabica – một loại cà phê khác đang được ưa chuộng trên thế giới.

Tuy nhiên, giá cà phê ngày 17/5/2025 sẽ không tăng mạnh, vì nhu cầu mua từ các nước lớn như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa cao. Hiện tại, nhiều nông dân ở Việt Nam đang giữ cà phê lại, chờ giá cao hơn mới bán, nên giao dịch khá chậm. Dù vậy, các doanh nghiệp cho rằng giá cà phê có thể tăng trở lại vào tháng 6 hoặc tháng 7, khi lượng cà phê thu hoạch hiện tại được bán hết. Hơn nữa, lượng cà phê dự trữ ở châu Âu và Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 6 tháng, nên đây là tín hiệu tốt cho giá cà phê trong tương lai gần. Ngoài ra, các công ty lớn trên thế giới đang mua cà phê nhiều hơn để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm, điều này có thể giúp giá cà phê Arabica tiếp tục tăng và kéo theo giá Robusta không giảm quá sâu. Nhìn chung, giá cà phê ngày 17/5/2025 sẽ có chút thay đổi tích cực, nhưng cần thêm thời gian để thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn.