Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 18/4/2025: Giá vàng trong nước đạt kỷ lục mới 120 triệu, giá vàng thế giới giảm xuống 3326,63 USD Giá vàng hôm nay 18/4/2025: Vàng trong nước lập đỉnh 120 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh về 3.326,63 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 18/4/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 10h00 ngày 18/4/2025, giá vàng hôm nay 18/4/2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh mẽ trên thị trường trong nước, đặc biệt với vàng miếng SJC, trong khi một số loại vàng nữ trang giữ mức giá đi ngang. Giá vàng ngày 18/4/2025 tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi thị trường phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Cụ thể:

Công ty PNJ tại TP.HCM niêm yết giá vàng hôm nay 18/4/2025 cho vàng miếng SJC ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua. Giá vàng PNJ tại đây đạt 114-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ mức đi ngang.

Tại Hà Nội, PNJ công bố giá vàng ngày 18/4/2025 cho vàng miếng SJC ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng PNJ duy trì ở mức 114-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không ghi nhận biến động.

PNJ tại Đà Nẵng ghi nhận giá vàng hôm nay 18/4/2025 cho vàng miếng SJC đạt 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Giá vàng PNJ ở mức 114-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tiếp tục đi ngang.

Ở khu vực Miền Tây, PNJ niêm yết giá vàng ngày 18/4/2025 cho vàng miếng SJC tại 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng PNJ đạt 114-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ mức không đổi so với ngày trước.

Về vàng nữ trang, PNJ công bố giá vàng hôm nay 18/4/2025 cho vàng nữ trang SJC ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nữ trang PNJ 999.9 đạt 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi vàng nữ trang 18K (750) ghi nhận mức 80,7-87,15 nghìn đồng/lượng (mua vào - bán ra), đều đi ngang so với hôm qua.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ngày 18/4/2025 cho vàng miếng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nguyên liệu 999.9 tại Hà Nội đạt 114,3-117,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với chiều bán ra tăng 0,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC công bố giá vàng hôm nay 18/4/2025 cho vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đạt 114-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ mức đi ngang so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 18/4/2025: Giá vàng trong nước đạt kỷ lục mới 120 triệu, giá vàng thế giới giảm xuống 3326,63 USD

Tính đến 10h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 114,5-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giữ nguyên ở chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với đầu giờ sáng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 18/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 117,0 ▲1500 120,0 ▲2000 Tập đoàn DOJI 117,0 ▲1500 120,0 ▲2000 Mi Hồng 117,0 ▼100K 121,0 - PNJ 114,0 - 117 - Vietinbank Gold 120,0 ▲2000 Bảo Tín Minh Châu 117,0 ▲1500 120 ▲2000 Phú Quý 114,5 - 117 -

2. PNJ - Cập nhật: 18/4/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.000 117.000 TPHCM - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Hà Nội - PNJ 114.000 117.000 Hà Nội - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Đà Nẵng - PNJ 114.000 117.000 Đà Nẵng - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Miền Tây - PNJ 114.000 117.000 Miền Tây - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - PNJ 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.000 Giá vàng nữ trang - SJC 117.000 ▲1500K 120.000 ▲2000K Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.000 117.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.500 116.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 113.380 115.880 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.670 115.170 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 112.440 114.940 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 80.700 87.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 61.560 68.010 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 41.960 48.410 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.860 106.360 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 64.460 70.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 69.100 75.550 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 72.580 79.030 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 37.200 43.650 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.980 38.430

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 18/4/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 9h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3326,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 13,97 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.060 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 105,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,74 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2025, trên thị trường thế giới đang được dự đoán sẽ tăng mạnh, theo báo cáo mới nhất từ Citi Research. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể chạm mức 3.500 USD/Ounce trong ba tháng tới, cao hơn so với dự đoán trước đó là 3.200 USD. Lý do chính là vì nhu cầu mua vàng từ các công ty bảo hiểm ở Trung Quốc tăng lên, cùng với việc nhiều người tìm đến vàng như một nơi an toàn để đầu tư khi thị trường có nhiều rủi ro, như các chính sách thuế quan mới.

Hiện tại, thế giới đang thiếu hụt vàng vật chất, một tình trạng rất hiếm gặp. Điều này có nghĩa là giá vàng cần tăng để khuyến khích những người đang giữ vàng bán ra, giúp cân bằng thị trường. Theo Citi, nhu cầu vàng cho đầu tư và công nghiệp trong quý hai năm nay có thể vượt xa lượng vàng khai thác được, đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương ở các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc, đang tích cực mua vàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân cũng đang đổ tiền vào vàng thông qua các quỹ giao dịch và thị trường tự do, do lo ngại về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và Mỹ. Đặc biệt, Trung Quốc đã cho phép mười công ty bảo hiểm phân bổ một phần nhỏ tài sản để mua vàng, điều này có thể tạo ra nhu cầu lớn, tương đương khoảng một phần tư lượng vàng mà các ngân hàng trung ương trên thế giới mua mỗi năm.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn mở rộng hạn ngạch nhập khẩu vàng và tận dụng cơ hội nhập vàng giá rẻ sau các thông báo về thuế quan của Mỹ. Điều này được kỳ vọng sẽ làm tăng lượng vàng nhập vào Trung Quốc trong vài tháng tới. Với tình trạng nguồn cung vàng khan hiếm và nhu cầu ngày càng tăng, Citi đã nâng dự báo giá vàng trung bình trong quý hai lên 3.250 USD/Ounce, từ mức 3.100 USD trước đó.

Cuối cùng, các công ty khai thác vàng cũng đang có cơ hội tốt để đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Hiện tại, giá vàng trên thị trường cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất, vào khoảng 2.000 USD/Ounce. Khi đồng USD suy yếu và lãi suất được dự đoán sẽ giảm, đây là thời điểm thuận lợi cho các nhà sản xuất vàng. Tóm lại, giá vàng hôm nay 18/4/2025 đang được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ nhu cầu đầu tư đến các chính sách kinh tế toàn cầu, và xu hướng tăng giá có thể còn tiếp diễn.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 18/4/2025 giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 18/4/2025, được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng hóa. Mike McGlone, chiến lược gia của Bloomberg Intelligence, nhận định giá vàng có thể chạm mức 4.000 USD/Ounce. Ông cho rằng vàng đang trở thành nơi trú ẩn an toàn khi các lựa chọn truyền thống như Bitcoin hay thị trường chứng khoán Mỹ mất đi sức hấp dẫn. Hiện tại, giá vàng đã ổn định quanh mốc 3.326 USD và chỉ cần thời gian để tiến tới mức cao hơn.

David Erfle, người sáng lập JuniorMinerJunky, cũng đồng tình rằng giá vàng đang tăng mạnh, vượt mức 3.400 USD/Ounce, do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và các chính sách thương mại của Mỹ. Ông mô tả xu hướng này giống như một đường cong parabol, cho thấy vàng đang tăng tốc. Erfle còn lưu ý rằng Trung Quốc dường như đang đẩy mạnh mua vàng và bán trái phiếu kho bạc Mỹ để giảm phụ thuộc vào đồng USD, đặc biệt sau các chính sách thuế quan mới.

Ngoài ra, Erfle cho rằng các công ty khai thác vàng và cổ phiếu vàng nhỏ đang trở nên hấp dẫn hơn, khiến chúng thu hút nhiều nhà đầu tư. Ông chia sẻ chiến lược đầu tư của mình, với 30% vào vàng vật chất, 20% tiền mặt và 50% cổ phiếu vàng, và đến nay kết quả rất khả quan.

Tuy nhiên, Ole Hansen từ ngân hàng Saxo Bank cảnh báo rằng đà tăng giá vàng hiện nay có thể hơi quá nóng, dẫn đến nguy cơ giảm giá tạm thời. Dù vậy, ông nhận định các đợt điều chỉnh thường không kéo dài, vì luôn có lực mua mạnh sẵn sàng tham gia khi giá vàng giảm. Tóm lại, giá vàng hôm nay 18/4/2025 được dự báo vẫn giữ xu hướng tăng, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng với những biến động ngắn hạn.