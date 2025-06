Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 22/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới nín thở chờ tác động mới Giá vàng 22/6/2025 ổn định, chờ tác động từ chính sách tiền tệ Mỹ và nhu cầu toàn cầu. Trong nước, giá vàng giữ nguyên, theo sát thị trường thế giới.

Cập nhật giá vàng hôm nay trong nước ngày 22/6/2025 mới nhất

Ngày 22/6/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến xu hướng đi ngang tại các thương hiệu lớn do hôm nay là cuối tuần. Cụ thể giá vàng hôm nay:

Tại Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây cũng là mức giá chung được ghi nhận tại Tập đoàn DOJI, với cả hai chiều mua và bán đều không có sự thay đổi so với phiên trước, cho thấy trạng thái đi ngang của giá vàng.

Trong khi đó, tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng tiếp tục duy trì ở mức 119 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán ra), không ghi nhận biến động lớn.

Cùng xu hướng, giá vàng tại PNJ cũng ổn định với mức 113,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là những con số phản ánh sự trầm lắng của thị trường vàng trong ngày hôm nay.

Cuối cùng, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giao dịch ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tiếp tục đi ngang so với những ngày trước đó.

Nhận định thị trường vàng hôm nay22/6/2025

Giá vàng hôm nay 22/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới nín thở chờ tác động mới

Chốt phiên giá vàng ngày 22/6/2025, thị trường vàng trong nước không ghi nhận sự biến động mạnh mẽ, nhưng xu hướng giảm vẫn bao trùm. Điều này có thể mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư đang chờ đợi sự điều chỉnh để tham gia thị trường.

Bảng cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 22/6/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 117,7 - 119,7 - Tập đoàn DOJI 117,7 - 119,7 - Mi Hồng 119,0 - 119,7 - PNJ 113,7 - 116,5 - Vietinbank Gold 119,7 - Bảo Tín Minh Châu 117,7 - 119,7 - Phú Quý 117,0 - 119,7 -

1. DOJI - Cập nhật: 22/06/2025 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 117.700 119.700 AVPL/SJC HCM 117.700 119.700 AVPL/SJC ĐN 117.700 119.700 Nguyên liệu 9999 - HN 109.500 111.500 Nguyên liệu 999 - HN 109.400 111.400

2. PNJ - Cập nhật: 22/06/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 113.700 116.500 TPHCM - SJC 117.700 119.700 Hà Nội - PNJ 113.700 116.500 Hà Nội - SJC 117.700 119.700 Đà Nẵng - PNJ 113.700 116.500 Đà Nẵng - SJC 117.700 119.700 Miền Tây - PNJ 113.700 116.500 Miền Tây - SJC 117.700 119.700 Giá vàng nữ trang - PNJ 113.700 116.500 Giá vàng nữ trang - SJC 117.700 119.700 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.700 Giá vàng nữ trang - SJC 117.700 119.700 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.700 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.700 116.500 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.700 116.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.000 115.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.890 115.390 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.180 114.680 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.950 114.450 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.280

86.780

Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.220

67.720

Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.700

48.200

Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.400 105.900 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.110

70.610

Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.730

75.230

Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.190

78.690

Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.960

43.460

Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.770

38.270



3. SJC - Cập nhật: 22/06/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 117.700 119.700 Vàng SJC 5 chỉ 117.700 119.720 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 117.700 119.730 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 113.700 116.200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 113.700 116.300 Nữ trang 99,99% 113.700 115.600

Nữ trang 99% 109.955

114.455 Nữ trang 68% 71.865 78.765 Nữ trang 41,7% 41.460 48.360

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 22/6/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 04h00 ngày 22/6/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3367,09 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không đổi so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.282 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,02 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (117,7-119,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 8,68 triệu.

Giá vàng ngày 21/6/2025, trên thị trường thế giới vẫn giữ ở mức ổn định, đạt khoảng 3.368,68 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng đang đối mặt với một tuần giảm giá, mất khoảng 1,8% so với tuần trước. Mức giá này là thấp nhất kể từ ngày 12/6, phản ánh những biến động trên thị trường do các yếu tố chính trị và kinh tế toàn cầu. Một trong những lý do khiến giá vàng không tăng mạnh là thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn quyết định tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Điều này làm giảm tâm lý lo ngại trên thị trường, khiến vàng – vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn – không tăng giá như kỳ vọng.

Những diễn biến chính trị gần đây cũng ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay. Vào ngày thứ Sáu, Iran đã phát động một đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel, nhắm vào các khu vực gần khu dân cư và cơ sở công nghiệp ở thành phố Beersheba. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định trong hai tuần tới về việc Mỹ có tham gia vào cuộc xung đột này hay không. Những căng thẳng địa chính trị như thế này thường khiến nhiều người tìm đến vàng như một cách bảo vệ tài sản, nhưng hiện tại, giá vàng vẫn chưa có biến động lớn. Theo một nhà giao dịch kim loại độc lập, ông Tai Wong, giá vàng có thể giảm xuống mức 3.250 USD/ounce, nhưng mỗi lần giá giảm, nhiều nhà đầu tư vẫn nhanh chóng mua vào, giữ giá vàng ở mức tương đối ổn định.

Về mặt kinh tế, quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Cục Dự trữ Liên bang) cũng tác động đến giá vàng hôm nay. Ngân hàng này đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, với kế hoạch chỉ giảm lãi suất nhẹ trong năm nay và chậm lại trong hai năm tới. Khi lãi suất cao, vàng trở nên kém hấp dẫn vì nó không mang lại lợi nhuận như các tài sản khác, chẳng hạn như trái phiếu hay cổ phiếu. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng vẫn được duy trì, đặc biệt từ những người tìm kiếm sự an toàn và từ các ngân hàng trung ương trên thế giới. Theo nhà phân tích Carsten Menke từ Julius Baer, nhu cầu này giúp giá vàng không giảm quá sâu và duy trì ở mức ổn định như hiện nay.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng có những biến động riêng. Giá bạc giảm nhẹ 1%, xuống còn 36,02 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm mạnh hơn, mất 3,1%, đạt 1.266,72 USD/ounce. Palladi cũng giảm nhẹ, nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng 2,1%. Những thay đổi này cho thấy thị trường kim loại quý đang chịu tác động từ nhiều yếu tố, nhưng giá vàng hôm nay, ngày 21/6/2025, vẫn là tâm điểm chú ý do vai trò đặc biệt của nó trong thời kỳ bất ổn.