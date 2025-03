Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 10/3/2025: Duy trì đà tăng Giá xăng dầu hôm nay 10/3/2025: Giá xăng dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng từ hai phiên giao dịch cuối tuần trước, mở đầu tuần mới trong sắc xanh.

Giá dầu thế giới hôm nay ngày 10/3/2025

Sáng ngày 10/3/2025, giá dầu thô WTI trên thị trường quốc tế đạt 67,05 USD/thùng, trong khi dầu Brent đạt 70,45 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều tăng hơn 1% so với hôm qua. Đà phục hồi này giúp giá dầu tạm thời thoát khỏi xu hướng giảm mạnh trong tháng 3. Tuy nhiên, so với tháng trước, giá dầu vẫn thấp hơn khoảng 7% và giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay từ đầu tuần, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) bất ngờ thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 138.000 thùng/ngày từ tháng 4. Đây là lần đầu tiên OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng kể từ năm 2022, khiến thị trường lo ngại nguồn cung sẽ dồi dào hơn trong khi nhu cầu chưa có dấu hiệu bứt phá. Điều này tạo áp lực lên giá dầu.

Tồn kho dầu của Mỹ cũng tăng cao hơn dự kiến, phản ánh nguồn cung vẫn đang dư thừa. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế kém khả quan từ Mỹ và Đức tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Mỹ áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đối với thương mại và tăng trưởng kinh tế. Điều này càng khiến giá dầu chịu áp lực giảm mạnh trong tuần đầu tháng 3/2025.

Giá xăng dầu trong nước ngày 10/3/2025

Giá xăng dầu trong nước hôm nay áp dụng thay đổi từ chiều 6/3 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Theo quyết định mới, giá xăng E5 RON 92 giảm 690 đồng/lít, còn 19.960 đồng/lít.

Xăng RON 95 giảm 710 đồng/lít, xuống mức 20.400 đồng/lít.

Cùng với xăng, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 620 đồng/lít, còn 18.330 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 760 đồng/lít, xuống 18.570 đồng/lít.

Dầu mazut giảm 460 đồng/kg, còn 17.150 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng RON 95 trong nước đã có hai phiên giảm liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này đang ở mức thấp nhất trong hơn ba năm qua, tương đương với thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng RON 95 đã trải qua năm lần tăng và năm lần giảm. Dầu diesel cũng có số lần tăng và giảm tương tự.