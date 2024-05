Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu ngày 23/5: Xăng tăng, dầu diesel giảm (QNO) - Giá xăng tăng, dầu diesel (trừ mazut) giảm, trong khi dầu hỏa giữ nguyên giá bán, từ 15 giờ hôm nay 23/5. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu theo định kỳ vừa được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố.

Giá xăng tăng nhẹ từ chiều 23/5. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.513 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tại kỳ điều hành này quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu nêu trên.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15 giờ hôm nay (23/5) đối với mặt hàng tăng giá.