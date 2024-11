Giai đoạn 2021 - 2023, huyện Nam Giang giảm 1.330 hộ nghèo

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN KHANH

Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm qua, huyện Nam Giang chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, biên phòng; xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện từng bước vững mạnh; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ cơ bản, đảm bảo; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

An ninh trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân ổn định, không xảy ra vụ việc bất ngờ, phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm được tăng cường. Các nhiệm vụ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được chú trọng thực hiện hiệu quả.

Công an huyện Nam Giang củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động 21 loại hình quần chúng làm công tác an ninh trật tự tại 27 điểm và các mô hình dân vận trong đảm bảo an ninh trật tự ở 12 xã, thị trấn; phát động phong trào toàn dân bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 195 điểm với hơn 25.000 lượt người tham gia. Qua đó tiếp nhận, cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin có giá trị để xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật.