Chính trị Giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Bắc Trà My (QNO) - Sáng 22/11, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; đồng thời tạo cơ sở cho các ban HĐND tỉnh có thông tin thẩm tra, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bắc Trà My. Ảnh: H.Q

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 2.538 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm 2023 (không tính thủy điện Sông Tranh). Toàn huyện phát triển 3.009ha dược liệu, trong đó quế Trà My chiếm 3.000ha. Bắc Trà My đón 215 đoàn với hơn 12.300 lượt khách đến tham quan các di tích lịch sử, làng du lịch cộng đồng.

Về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, lực lượng chức năng tổ chức 47 đợt kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khu vực sông Trường và sông Nước Oa.

Huyện đang phối hợp các sở ngành liên quan thực hiện thủ tục cấp phép khai thác 6 mỏ cát, sỏi và 1 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, 1 khu vực vàng gốc.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: H.Q

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 132 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán tỉnh giao và giảm 14,4% so với năm 2023. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước hơn 74,6 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước 27,2 tỷ đồng...

Tổng vốn đầu tư công năm 2024 hơn 462,1 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 222,6 tỷ đồng (đạt 48,2%). Dự kiến đến cuối năm 2024 giải ngân ước đạt 422,1 tỷ đồng (đạt 91,3%). Nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,4% vào cuối năm 2021 xuống còn 26,6% cuối năm 2024.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị làm rõ thêm những nội dung liên quan đến giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: H.Q

Tại buổi làm việc, UBND huyện Bắc Trà My kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH8 (đoạn từ xã Trà Đốc đến xã Trà Bui); đầu tư Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa với tổng kinh phí 200 tỷ đồng.

Đồng thời có cơ chế chính sách thu hút giáo viên công tác tại miền núi; bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị dạy học đối với các trường bán trú không thuộc đối tượng được hưởng lợi theo Nghị quyết 88 của Quốc hội; ngành chức năng sớm thực hiện quy trình thủ tục đấu thầu đối với chương trình sữa học đường năm 2025...

Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đề nghị huyện Bắc Trà My trao đổi, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương chuyển Trung tâm Y tế huyện về địa phương quản lý; vấn đề thiếu giáo viên, sắp xếp mạng lưới trường lớp; công tác giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia...