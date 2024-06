Thể thao Giành chiến thắng tưng bừng trước Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam chắc chắn trụ hạng (QNO) - Khí thế lên rất cao sau chiến thắng ở vòng đấu trước, Quảng Nam đã tiếp tục có thêm một chiến thắng tưng bừng trước Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vòng 24 diễn ra chiều 19/6 trên sân Hòa Xuân và gần như chắc chắn trụ hạng.

Trước khi trận đấu diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến sân chúc mừng, động viên và tặng thưởng 500 triệu đồng cho đội Quảng Nam. Ảnh: V.H

Được coi là trận “chung kết ngược” của cả hai nên quyết tâm có được 3 điểm để an tâm trong cuộc chiến tránh vé đi play off. Và Quảng Nam tận dụng cơ hội để sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 do công của Xuân Tú.

Dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm và các ngoại binh trong một ngày thi đấu khá tốt đã giúp đội bóng xứ Quảng thi đấu lấn lướt trước các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Vì vậy, dù bị gỡ hòa từ tình huống phạt đền ở phút 27 nhưng ngay sau đó, Conrado đánh đầu, đưa Quảng Nam một lần nữa vượt lên dẫn 2-1.

Conrado (bên phải) và Xuân Tú, mỗi người có 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An. Ảnh: T.V

Trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng đấu 23, Hoàng Vũ Samson ghi được 4 bàn và trận gặp Sông Lam Nghệ An, anh lại đóng vai người hùng. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, tiền đạo mang áo số 39 có pha xử lý bóng đẳng cấp loại bỏ 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút căng, làm bó tay thủ môn Văn Việt.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Quảng Nam không làm suy sụp tinh thần đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn. Phút 70, lần thứ hai trong trận đấu họ được hưởng quả phạt đền và một lần nữa Olaha đánh bại thủ môn Văn Công.

HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò gần như chắc chắn trụ hạng. Ảnh: T.V

Tuy nhiên, phút cuối trận sau pha bóng dũng mãnh và kỹ thuật của đồng đội Conrado loại bỏ cả thủ môn đối phương, Hoàng Vũ Samson băng lên ghi bàn khá dễ dàng, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2 cho Quảng Nam.

Với 3 điểm trong trận đấu này, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có 32 điểm và vươn lên xếp thứ 9. Nhiều hơn 6 điểm so với Sông Lam Nghệ An và LPBank Hoàng Anh Gia Lai (mới đá 23 trận), trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa kết thúc, Quảng Nam gần như chắc chắn trụ hạng.