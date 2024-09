Giáo dục Quảng Nam và kỳ vọng năm học mới

Chất lượng mũi nhọn tiếp tục bứt phá

Giáo dục Quảng Nam năm học 2023 - 2024 được đánh giá là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra khi đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có bước bứt phá mạnh mẽ ở sân chơi quốc gia và quốc tế.

Tại Kỳ thi học sinh (HS) giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024, học trò Quảng Nam mang về thành tích cao nhất kể từ ngày tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, khi có 71 HS đoạt giải (trong tổng số 90 HS dự thi), gồm 2 giải Nhất, 11 giải Nhì, 17 giải Ba và 41 giải Khuyến khích.

Với kết quả này, so với bình diện chung cả nước theo số lượng giải, Quảng Nam xếp vị thứ 15 cả nước và thứ 5 khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Còn ở sân chơi Olympic quốc tế, lần đầu tiên Quảng Nam có HS dự thi là Đỗ Phú Quốc (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An) và giành được Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kết quả HS giỏi của Quảng Nam đó là nhiều HS dự thi vượt cấp. Trong tổng số 71 giải năm vừa qua có đến 28 giải thuộc về các HS đang học lớp 10, 11 với 2/11 giải Nhì, 5/17 giải Ba. Điều đó có nghĩa, những gương mặt này sẽ còn cơ hội tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích khi học lớp 12 năm học 2024 - 2025.

Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2024 - 2025 cả tỉnh có 795 trường (725 trường công lập và 90 trường ngoài công lập) với tổng số hơn 372 nghìn HS (giảm gần 5.000 HS so với năm học trước); gồm gần 81,5 nghìn HS mầm non, 138,5 nghìn tiểu học, 100 nghìn THCS, gần 52 nghìn THPT. Đáng chú ý, trong khi số HS bậc THPT tăng nhẹ, tiểu học và THCS giảm nhẹ thì số HS mầm non giảm mạnh với hơn 4.000. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.788 và ngoài công lập là 3.400.