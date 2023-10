Bắc Trà My cho học sinh nghỉ học ngày mai 17/10 phòng tránh mưa to, ngập lụt

(QNO) - Chiều tối nay 16/10, Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My ban hành công văn cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn nghỉ học 1 ngày vào ngày mai 17/10 để phòng tránh mưa to, ngập lụt.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường từ xã Trà Kót (Bắc Trà My) đi xã Tam Trà (Núi Thành). Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Theo Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My, sau ngày 17/10, hiệu trưởng các trường học tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, trường hợp xét thấy cần thiết cho học sinh nghỉ học tiếp để đảm bảo an toàn thì báo cáo Phòng GD-ĐT để theo dõi, chỉ đạo.

Trạm khí tượng Trà My dự báo từ rạng sáng 17/10 là thời điểm dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động mạnh nhất nên địa bàn Bắc Trà My sẽ có mưa rất to. Lượng mưa 24 giờ tới phổ biến 150 - 250mm, có nơi 300mm; đồng thời cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Từ ngày 12 - 16/10, Bắc Trà My có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 300mm; riêng các xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót có lượng mưa cao hơn (350 - 450mm). Địa phương đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại một số nút giao thông huyết mạch.