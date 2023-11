Bắc Trà My: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ngành giáo dục

(QNO) - Chiều nay 16/11, Phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và vinh danh nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My trao thưởng các thầy cô giáo. Ảnh: TÚ VÂN

Bắc Trà My hiện có 39 trường học với hơn 11.500 học sinh và 1.165 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kết quả duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học 2022 - 2023 đạt 99,76% (tăng 0,02% so với năm học 2021 - 2022). Huy động học sinh ra lớp đạt 99,85%.

Huyện có 10 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 2 trường so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong các kỳ thi cấp tỉnh, Bắc Trà My đều đạt kết quả cao. Năm học qua, Phòng GD-ĐT Bắc Trà My được Sở GD-ĐT xếp loại dẫn đầu phong trào thi đua khối 9 huyện miền núi.

Dịp này, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT; 1 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 12 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời vinh danh 3 nhà giáo tiêu biểu năm học 2022 - 2023.