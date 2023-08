Giáo dục Quảng Nam bước vào năm học 2023 - 2024: Hành trình mới, kỳ vọng mới

Sáng 5/9 tới, cùng với cả nước, học sinh trên địa bàn tỉnh đồng loạt bước vào khai giảng năm học mới. Đây là năm học mà giáo dục xứ Quảng kỳ vọng tiếp tục tạo ra những bước chuyển mới sau thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

UBND tỉnh khen thưởng em Đỗ Phú Quốc với thành tích giành huy chương vàng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Ảnh: X.P

Tạo bước chuyển chất lượng

Ngành giáo dục Quảng Nam khép lại năm học 2022 - 2023 với nhiều kết quả lạc quan và ấn tượng. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, so với khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chất lượng mũi nhọn của Quảng Nam nằm ở tốp đầu và có một số kết quả vượt lên.

Cụ thể, tại kỳ thi học sinh (HS) giỏi quốc gia, Quảng Nam đạt 42 giải (6 giải nhì, 16 giải ba và 20 giải khuyến khích), xếp vị thứ 22/68 đơn vị dự thi toàn quốc, dẫn đầu các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cụm thi đua số 3).

Đặc biệt, lần đầu tiên Quảng Nam có HS giành Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế là em Đỗ Phú Quốc (HS Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Hội An).

Bên cạnh đó, các em còn làm rạng danh xứ Quảng khi mang về giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp đạt gần 98%, cao nhất trong 4 năm gần đây và nhiều em có điểm số cao…

Năm học 2023 - 2024 cả tỉnh có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 346 nghìn HS (tăng hơn 3.100 HS so với năm học 2022 - 2023). Trong đó, số học sinh tuyển mới lớp 1 hơn 28 nghìn HS (tăng 360 HS), lớp 6 là 29.700 (tăng 3.500); lớp 10 là 19.744 (tăng 840). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300.

Với kết quả đó, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, đây là nền tảng và động lực để toàn ngành tự tin tiếp tục tạo ra bước chuyển chất lượng mạnh mẽ hơn trên hành trình mới.

“Với chủ đề năm học 2023 - 2024 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT”, ngành xác định 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các mục tiêu.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học.

Đồng thời sắp xếp lại trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV), nhân viên, tạo thuận lợi cho việc học tập của HS gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới” - ông Tường nói.

Khắc phục hạn chế

Bên cạnh niềm vui vẫn còn những vấn đề khiến các nhà quản lý giáo dục chưa thể an tâm. Người đứng đầu ngành GD-ĐT nhìn nhận, chất lượng mũi nhọn tiếp tục có bước phát triển đáng kể nhưng nhìn chung chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh vẫn còn thấp, chưa có sự bứt phá vững chắc, tương xứng với truyền thống hiếu học và học giỏi.

Chẳng hạn, điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT từ vị thứ 52 cả nước năm 2021 tăng lên xếp thứ 37 năm 2022 và đến năm 2023 rơi xuống vị thứ 45, cho thấy chất lượng giáo dục chưa có sự ổn định.

“Đó là một thách thức rất lớn đối với giáo dục Quảng Nam, đòi hỏi tất cả cán bộ quản lý, thầy cô giáo, học sinh phải tự nhìn lại mình và nỗ lực hơn nữa để đưa sự nghiệp giáo dục phát triển, đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng” - ông Tường chia sẻ.

Một khó khăn khác cần tập trung giải quyết trong thời gian tới là thiếu GV. Những năm gần đây, Sở GD-ĐT tích cực tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng GV, chỉ trong 2 năm 2021 và 2022 cả tỉnh tuyển gần 2.000 GV các cấp học để bổ sung đội ngũ toàn ngành.

Tuy nhiên, do không có nguồn tuyển dụng đủ chỉ tiêu và số GV nghỉ hưu hàng năm nhiều nên ngành GD-ĐT, nhất là các địa phương miền núi luôn phải loay hoay với bài toán thiếu GV (đây cũng là khó khăn chung của cả nước). Như huyện Bắc Trà My, năm học mới 2023 - 2024 địa phương thiếu 54 GV các cấp mầm non, tiểu học, THCS.

Để đảm bảo yêu cầu giảng dạy trong năm học mới, ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết, trong khi chờ thi tuyển bổ sung, chủ trương của huyện giao cho các trường chủ động hợp đồng GV.

Tương tự, ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT Nam Trà My cho biết, đến nay các trường học trên địa bàn huyện đã hợp đồng đủ nhu cầu GV giảng dạy cho năm học mới, chủ yếu là con em người địa phương ra trường chưa được tuyển dụng. Dù vậy, đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài cần có đội ngũ được tuyển dụng chính thức để các thầy cô an tâm công tác, nâng cao chất lượng giảng dạy.