Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay 7.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 sẽ diễn ra trên cả nước. Khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song ngành GD-ĐT Quảng Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho thí sinh (TS) cả tỉnh bước vào kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với mục tiêu đảm bảo mục tiêu kép, vừa tổ chức kỳ thi nghiêm túc, vừa an toàn phòng chống dịch. Ảnh: X.P

Thầy và trò đồng hành

Tính đến ngày thi tốt nghiệp THPT, tất cả TS ở các huyện miền núi của tỉnh đã có hơn 1 tháng được giáo viên ôn tập, phụ đạo, sẵn sàng cho kỳ “vượt vũ môn”. Có được điều này là nhờ năm nay Sở GD-ĐT sớm tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh phí để giữ chân học sinh miền núi trú lại ăn ở ngay tại trường để ôn tập sau khi năm học 2020 - 2021 kết thúc.

Cùng với đó, các thầy cô giáo cũng được động viên chưa về nghỉ hè mà ở lại trường giúp các em củng cố kiến thức, chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách.

Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My - thầy Trần Thanh Quốc chia sẻ, nhằm chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp, thời gian qua bên cạnh ôn tập, phụ đạo cho học sinh nhà trường còn tổ chức thi thử để các em làm quen với đề thi.

Trong khi đó, do dịch bệnh Covid-19, năm nay một số địa phương đồng bằng bị kéo dài thời gian kiểm tra học kỳ II. Song, nỗ lực của ngành đưa năm học kết thúc đúng kế hoạch nên học sinh các trường THPT có được thời gian ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều trường trên cơ sở phân loại học sinh theo năng lực để có kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng phù hợp, đồng thời tổ chức thi thử nhằm giúp học trò làm quen cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm để chuẩn bị bước vào kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc, việc kéo dài chính sách hỗ trợ kinh phí ăn ở để học trò miền núi có điều kiện ở lại trường trong dịp hè thể hiện sự quan tâm rất lớn của tỉnh, ngành đối với việc học và thi của con em miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời cho thấy tâm huyết, sự cống hiến của các thầy cô giáo khi tình nguyện ở lại dịp hè đồng hành với học trò chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Những năm trước, giải pháp giữ chân học sinh ở lại trường sau khi năm học kết thúc để phụ đạo, ôn thi mang lại chất lượng rất tốt, giúp các trường miền núi đạt kết quả khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với việc thầy và trò đồng hành và chuẩn bị chu đáo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay hy vọng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp” - ông Quốc chia sẻ.

Sẵn sàng cho kỳ thi an toàn

Năm trước, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Quảng Nam phải chia làm 2 đợt thi, một số địa phương và TS có liên quan đến yếu tố dịch tễ phải thi đợt 2. Năm nay, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên cả tỉnh chỉ thi vào đợt 1 cùng với cả nước.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thi tỉnh với các trường THPT vào cuối tuần qua nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị, tất cả lãnh đạo nhà trường cho biết đã có sự chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhiệm vụ tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Một thông tin rất đáng mừng là đến thời điểm này, qua khai báo y tế, cả tỉnh không có trường hợp TS nào liên quan đến yếu tố dịch tễ (F1, F2) phải thi riêng. Chỉ có 46 giáo viên do liên quan đến các yếu tố như nhà ở Đà Nẵng, đi từ vùng dịch về đã được ngành chủ động thay thế bằng người khác.

Hôm qua 6.7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, liên quan đến ca nghi dương tính với Covid-19 tại Núi Thành, trong tỉnh vẫn chưa có thông tin về trường hợp TS hay cán bộ làm công tác coi thi nào có yếu tố dịch tễ. Tuy nhiên, để xử lý tình huống khẩn cấp này, Sở GD-ĐT đã quyết định thành lập ngay điểm thi dự phòng đặt tại trường cấp 2 xã Tam Anh, huyện Núi Thành (bên cạnh Trường THPT Cao Bá Quát) để đề phòng có nhiều TS liên quan đến yếu tố dịch tễ phải thi riêng.

“Ngành đã chuẩn bị sẵn sàng các tình huống xảy ra. Nếu có ít TS liên quan đến dịch tễ sẽ thi tại các điểm thi riêng theo kế hoạch, bởi trong phương án tổ chức thi trước đó, cả 4 điểm thi trên địa bàn huyện Núi Thành đều có 1 phòng thi dự phòng. Trường hợp số lượng nhiều sẽ tập trung thi tại điểm thi mới thành lập. Còn cán bộ làm công tác thi sẽ sử dụng lực lượng dự phòng” - ông Quốc khẳng định.

Theo Sở GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021 cả tỉnh có hơn 16.700 TS đăng ký dự thi, trong đó thi tốt nghiệp và xét đại học là 12.700 TS, chỉ thi tốt nghiệp gần 3.500 và gần 600 thi để xét đại học. Số cán bộ được điều động làm công tác thi đợt này hơn 3.350 người; trong đó hơn 2.600 cán bộ coi thi, 280 công an, 336 nhân viên và trật tự viên, 112 nhân viên y tế. Cả tỉnh bố trí 56 điểm thi với 746 phòng thi đặt tại 49 trường THPT và 7 trường THCS (Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành) của 18 huyện, thị xã, thành phố. Địa phương có nhiều điểm thi nhất là Tam Kỳ 8 điểm thi, Điện Bàn 7; địa phương ít điểm thi nhất là Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang chỉ có 1 điểm thi. Dù có 2 trường THPT nhưng vì số lượng TS quá ít nên các địa phương trên (trừ huyện Nông Sơn chỉ có 1 trường) phải gộp lại thi chung tại 1 trường. Thời gian thi tốt nghiệp THPT 2021: Ngày 7.7: buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), buổi chiều thi môn Toán (90 phút); ngày 8.7: buổi sáng thi các môn tổ hợp (50 phút), buổi chiều thi môn ngoại ngữ (60 phút). Ngày 26.7 công bố kết quả thi tốt nghiệp.

CÁC NGÀNH CÙNG VÀO CUỘC

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác phòng chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được toàn xã hội quan tâm, trong đó vấn đề đặt ra là “Làm thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hơn 20.000 thí sinh (TS) và cán bộ làm công tác thi?”.

Tất cả điểm thi được yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn. Ảnh: X.P

Giải đáp băn khoăn này, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, sở đã sớm có kế hoạch và chỉ đạo đối với toàn ngành y tế trên địa bàn tỉnh về triển khai nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra an toàn. Ngành cũng có những khuyến cáo cụ thể đối với các điểm thi, quan tâm đến vệ sinh môi trường, nhất là khu vực vệ sinh bởi đây là nơi rất dễ lây bệnh.

“Bên cạnh vệ sinh, khử khuẩn lan can, cầu thang, bàn ghế vào cuối mỗi buổi thi, một vấn đề phải lưu ý đó là vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh trường hợp ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, tất cả trường học rà soát danh sách giáo viên, TS có liên quan đến yếu tố dịch tễ hay không để tránh trường hợp như năm trước, các ngành khá vất vả truy vết, xét nghiệm. Đồng thời lưu ý các điểm thi nếu có F1 thi riêng phải có quần áo bảo hộ và tổ chức thi đảm bảo theo quy định” - ông Mười nói.

Trong khi đó, theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, để phòng chống dịch Covid-19, các điểm thi không tổ chức khai mạc kỳ thi; thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn mọi người trước khi vào khu vực thi.

Tất cả TS, cán bộ tham gia công tác thi phải thực hiện khai báo y tế theo quy định trước khi vào khu vực thi; đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt quá trình thi và từ điểm thi về nhà; thực hiện nghiêm túc giãn cách khi làm thủ tục vào khu vực thi, phòng thi; không tập trung đông người thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. TS có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải được chăm sóc y tế kịp thời.

Liên quan đến công an bảo vệ an ninh, trật tự cho kỳ thi, ông Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, đến nay ngành đã triển khai lực lượng tham gia bảo vệ hội đồng sao in đề thi, vận chuyển đề thi, bảo vệ kỳ thi. Công an 18 huyện, thị xã, thành phố cũng đã triển khai kế hoạch, nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh giao, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Theo phương án, lực lượng công an sẽ bố trí tại mỗi điểm thi 5 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ. Như vậy, có tổng cộng 280 công an làm nhiệm vụ tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, công an các địa phương sẽ cử lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi, tham gia bảo vệ vận chuyển đề thi từ hội đồng sao in đề thi đến các địa điểm thi.