Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021: Cuộc cạnh tranh công bằng và minh bạch

Sau thời gian dài không thể tổ chức do dịch bệnh Covid-19, vào ngày 24.10 tới đây, vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT tỉnh năm 2021 sẽ diễn ra tại Tam Kỳ.

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 chờ nhận công tác. Ảnh: X.P

Gần 2.400 thí sinh dự thi

Sau khi hoàn thành vòng 1 với việc kiểm tra hồ sơ ứng viên về điều kiện dự tuyển, văn bằng, chứng chỉ, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã quyết định danh sách 2.368 thí sinh (TS) đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2021.

Theo quy định, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các TS dự thi phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ tính đến 19 giờ ngày 24.10 và thực hiện 5K theo quy định. TS mang theo giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi.

Vào ngày 24.10 tới tại địa điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn Tam Kỳ, các TS sẽ bước vào kỳ thi để trở thành viên chức sự nghiệp giáo dục.

Theo lịch, buổi sáng TS tập trung lúc 9h tại địa điểm tổ chức thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân; buổi chiều có mặt lúc 12h55 để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi vòng 2 là thi viết, thời gian làm bài 180 phút; nội dung thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. TS phải đạt 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 ở vòng 2 mới trúng tuyển và lấy theo thứ tự từ cao đến thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

Theo quyết định của UBND tỉnh, tổng chỉ tiêu tuyển dụng tại kỳ thi năm 2021 là 1.955; trong đó lần đầu tiên trong nhiều năm qua tuyển dụng nhân viên trường học với số lượng chỉ tiêu là 592 (141 kế toán, 132 văn thư, 147 thư viện, 91 y tế, 40 thiết bị, 37 công nghệ thông tin, 4 giáo vụ).

Trong lần thi này, UBND tỉnh cũng ưu tiên tuyển dụng giáo viên bậc tiểu học và mầm non với chỉ tiêu lên đến 1.363 (518 giáo viên mầm non, 845 giáo viên tiểu học) để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các địa phương.

Đây là kỳ thi tuyển dụng do tỉnh tổ chức dành cho 17 huyện, thành phố; riêng thị xã Điện Bàn xin chủ trương và được UBND tỉnh thống nhất để địa phương tổ chức kỳ thi riêng với 335 chỉ tiêu (sau khi tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19 đến nay Điện Bàn đã tổ chức thi).

TS được chọn nơi công tác

Điểm mới đáng chú ý nhất của kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm nay đó là TS được chọn nơi công tác. Cụ thể, TS trúng tuyển được quyền tự mình lựa chọn đơn vị công tác theo chỉ tiêu từng trường tại địa phương huyện, thành phố mà mình đăng ký dự tuyển.

Quy trình lựa chọn là người có điểm thi cao hơn chọn trước, thấp chọn sau cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn chọn trước (nếu bằng thì cho TS bắt thăm thứ tự chọn).

Cách làm này không mới bởi Sở GD-ĐT tổ chức thực hiện nhiều năm qua khi tuyển dụng giáo viên bậc THPT, đã tạo ra làn gió mới trong công tác thi tuyển, bố trí công tác với những người trúng tuyển.

Tuy nhiên, với tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học do các địa phương quản lý thì đây là lần đầu tiên UBND tỉnh quyết định TS trúng tuyển được quyền lựa chọn đơn vị công tác (trước đây do địa phương quyết định phân công đơn vị công tác theo yêu cầu, nhiệm vụ).

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc, việc tổ chức cho TS được lựa chọn nơi công tác đã được những người trong cuộc và dư luận đánh giá rất cao, đảm bảo sự cạnh tranh công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ cho tất cả người trúng tuyển.

“Ai giỏi hơn, có kết quả thi cao hơn sẽ được ưu tiên chọn nơi công tác trước, đó là lẽ công bằng và khách quan” - ông Quốc chia sẻ.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 là 1.955, trong đó Bắc Trà My 70, Đại Lộc 198, Đông Giang 130, Duy Xuyên 156, Hiệp Đức 82, Hội An 111, Nam Giang 109, Nam Trà My 246, Nông Sơn 30, Núi Thành 113, Phú Ninh 80, Phước Sơn 144, Quế Sơn 96, Tam Kỳ 39, Tây Giang 30, Thăng Bình 122, Tiên Phước 69. Riêng khối trường THPT chỉ tiêu là 130 nhân viên.