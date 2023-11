Bắc Trà My: Điệp khúc tắc đường mùa mưa lũ

Bắc Trà My có mạng lưới giao thông đa dạng với 3 quốc lộ ngang qua (Đông Trường Sơn, 40B, 24C) cùng hệ thống đường liên xã, liên thôn đa phần chạy ven sườn núi, sông suối. Điệp khúc tắc đường vì sạt núi, ngập lụt vào mùa mưa lũ luôn khiến địa phương loay hoay “gỡ rối”.

Cán bộ và nhân dân Bắc Trà My mong muốn hai cầu sông Trường và sông Nước Oa sớm được đưa vào sử dụng để khỏi bị ngập lụt tắc đường khi đi qua cầu ngầm cũ. Ảnh: NB

Theo ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT Bắc Trà My, mới chỉ gần ba ngày đêm có mưa lớn, mạng lưới giao thông ở Bắc Trà My đã rơi vào tình trạng ách tắc cục bộ với hơn 19 điểm sạt núi, chưa kể đến ngập lụt ở các nút lưu thông qua cầu, cống ngầm, mặt đường thấp…

Đối với các tuyến quốc lộ, việc khắc phục sạt lở, thông tuyến... có đơn vị quản lý đường bộ cơ động theo dõi, ứng trực xử lý, song khá vất vả và nguy hiểm.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý quốc lộ 40B, phụ trách quản lý quốc lộ 40B và 24C qua địa phận Bắc Trà My cho hay, đồi núi ở Bắc Trà My mỗi khi khắc phục đều tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tình trạng tái sạt lở liên tục với khối lượng tăng dần.

“Trong ngày 15 và 16/11, tại 2 điểm sạt lở tại Km 89+400 quốc lộ 24C và Km 66+700 quốc lộ 40B, cứ vừa thông tuyến xong, chỉ sau vài giờ hoặc khi có mưa lớn thì lại bị tắc nghẽn vì tiếp tục sạt kéo theo bùn đất trôi trượt…” - ông Tuấn cho biết.

Đối với các tuyến giao thông liên thôn, liên xã, việc khắc phục sạt lở thường chậm, nhiều nơi do mặt đường hẹp, địa hình phức tạp, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, đồng thời nguồn lực để khắc phục của địa phương có hạn, khó đáp ứng.

Hiên có khoảng có 13 điểm sạt lở núi trên tuyến bê tông liên thôn về làng Xơ Rơ và đường ĐH8 về xã Trà Bui; 30m đường bê tông từ thôn 2 về xã Trà Nú bị gãy bởi nước lũ làm xói “hàm ếch” phía taluy dương dọc suối Thác Trắng vẫn chưa thể khắc phục…

Theo ông Lê Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Bui: “Đường ĐH8 từ điểm nối đường Đông Trường Sơn tại xã Trà Đốc về trung tâm xã Trà Bui dài hơn 34km. Sạt lở trên tuyến này là rất nguy hiểm bởi xảy ra cả phía taluy dương dọc theo sườn núi và taluy âm, ven các suối đổ xuống phía lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, khắc phục khó khăn và tốn kém.

Đường này đang được thi công nhưng chậm tiến độ. Cho dù được thi công xong thì địa hình một bên là sườn núi cao, một bên sát vực sông, suối, mỗi khi có mưa lũ thì tình trạng sạt núi, tắc đường khó tránh được”.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My: “Bài toán tháo gỡ ách tắc đường mỗi khi vào mưa lũ ở Bắc Trà My thật khó có hồi kết. Cán bộ và nhân dân Bắc Trà My luôn ao ước và kiến nghị ngành giao thông vận tải sớm đưa hai cây cầu sông Trường và sông Nước Oa trên quốc lộ 40B vào sử dụng.

Tháo gỡ được điểm nghẽn tại 2 nút lưu thông huyết mạch này thì địa phương và ngay cả huyện Nam Trà My sẽ thuận lợi nhiều mặt. Trong đó, việc tiếp sức, hỗ trợ cho các xã vùng cao khắc phục thiệt hại thiên tai, không còn là nỗi lo quá lớn vì phải vướng tắc đường vì ngập lụt”.